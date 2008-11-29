Генетики віднімуть у бактерій здатність розвивати стійкість до антибіотиків

Фахівці вирішили відібрати в супербактеріі здатність виробляти стійкість до найпотужніших антибіотиків.

Проблема супербактерій більше не здається надуманою, фахівці все частіше повідомляють про нові бактерії, що виробили стійкість до чергових антибіотиків. Але вчені не сидять склавши руки.

Дослідники всього світу розробляють способи, що дозволяють дати відсіч супербактерії. Нещодавно вчені Оксфордського університету виявили "генетичний прискорювач", що допомагає бактеріям розробляти стійкість. Але є тут і хороша новина: тепер вчені можуть його відключити.

Не секрет, що завдяки призначенню надмірної кількості ліків і надмірного використання антибіотиків (фахівці навіть говорять, що не варто пропивати їх курс до кінця), бактерії почали швидко розвивати стійкість до них. І побоювання дійсно не можна назвати необгрунтованими.

Так, в доповіді уряду Великобританії 2017 року говориться, що до 2050 року супербактеріі потенційно здатні стати причиною смертей до десяти мільйонів людей на рік, а на початку цього року ВООЗ опублікувала список стійких до антибіотиків пріоритетних патогенів - перший подібний документ за всю 69-річну історію організації.

Але, як вже зазначалося вище, фахівці багатьох країн працюють, щоб поповнити наш арсенал проти супербактерій. Поряд з розробкою антибіотиків, дослідники експериментують з новими полімерами, гелями, молекулами і навіть способами, що дозволяє нацькувати одних патогенів на інших.

Команда Оксфордського університету вирішила подивитися в корінь проблеми і спробувати позбавити бактерії здатності розвивати стійкість.

Спочатку вони вивчили, як мікроорганізми розвивають резистентність з різною швидкістю, а потім вирішили відшукати конкретні гени, відповідальні за це.

Фахівці піддали дії цефтазидиму (антибіотик) різні види бактерії Pseudomonas. В результаті вони з'ясували, що один конкретний ген, по всій вірогідності, стоїть за такою здатністю.

"Ми з'ясували, що наявність гена, відомого як ampR, є головною причиною такої мінливості, - говорить старший автор дослідження Крейг Маклін (Craig MacLean). - ampR є основним геном-регулятором (ген, що кодує регуляторний білок, який активує або пригнічує транскрипцію інших генів , - прим.ред.), який включає і вимикає експресію сотень інших генів, в тому числі генів, що беруть участь в розвитку стійкості до антибіотиків ".

За словами Маклін, цей ген діє як еволюційний прискорювач для розвитку стійкості до антибіотиків.

"Простіше кажучи, види, які несуть в собі ген ampR, розвивають стійкість з більш високою швидкістю, ніж види, у яких цього гена немає. AmpR володіє цим ефектом, оскільки він полегшує випадкові мутації для збільшення експресії генів стійкості до антибіотиків", - пояснює учений.

Щоб перевірити свою гіпотезу, дослідники звернулися до інгібітору ферменту під назвою авібактам. Він відомий тим, що блокує ключовий ген стійкості, який ampR контролює.

Вчені об'єднали авібактам і цефтазидим, а потім піддали їх впливу культуру Pseudomonas aeruginosa (синьогнійна паличка). Виявилося, що бактерії, що несуть ген ampR, показали більш швидкий розвиток стійкості до цефтазидиму. Тим часом додавання авібактів допомогло знищити бактерії до того, як ті розвинули стійкість.

Видаляючи еволюційну перевагу гена ampR, фахівці кажуть, що нова технологія знищення бактерій не стимулює поширення стійкості.

Відкриття дійсно здається багатообіцяючим, однак самі дослідники обмовляються, що остаточні висновки можна буде зробити тільки після експериментів всередині організмів. Саме вони покажуть на практиці, як працює новий спосіб знищення бактерій.

Результати дослідження представлені у виданні Nature Ecology & Evolution.

Додамо, що несподівану зброю в боротьбі з супербактеріями знаходили в молоці качкодзьоба, організмі змій і в грязі. Крім того, фахівці також склали колискову для бактерій.