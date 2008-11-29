Китай збирається радикально змінити клімат планети

Влада Китаю анонсували проведення найбільшого в світі експерименту по створенню штучного дощу. В рамках проекту "Тяньхе" ( "Небесна ріка") в горах Тибетського нагір'я встановлять десятки тисяч камер, які будуть випускати в атмосферу доществорюючий реагент на основі срібла, повідомляє Science Alert.

Вчені планують збільшити кількість опадів в регіоні до 10 мільярдів кубометрів на рік. Завдання, м'яко кажучи, не з простих - дослідники збираються викликати дощі над територією в 1,6 мільйона квадратних кілометрів.

Основна мета авторів "Тяньхе" - зробити так, щоб річний обсяг води, яка буде випадати у вигляді опадів, був еквівалентний 7 відсоткам обсягу питної води, споживаної в Китаї в рік.

Система, над якою зараз працюють китайські інженери, призначена для "засівання" хмар.

Систему, що створюватиме дощі вже успішно випробували в Тибеті, Сіньцзяні та інших гірських районах. Там було встановлено близько 500 камер.