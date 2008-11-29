Як вибрати торгове обладнання для магазинів?

Якісне торгове обладнання може бути недешевим. Тому у вас є альтернативний варіант – купити б/у обладнання для магазинів. Основне, щоб продавець пропонував обладнання або меблі у хорошому стані. Один із Інтернет-магазинів, який пропонує широкий вибір нового та б/у обладнання – http://torgoborud.com.ua/ua/torgivelne-obladnannya-dlya-produktovyh-magaziniv. Тут також є все необхідне для облаштування ресторану, кафе, піцерії або фаст-фуду. Деякі магазини готують для відвідувачів каву, тому варто подбати про придбання якісної кавомашини та про облаштування невеликої стійки для покупців. З’ясуємо, яке обладнання першочергово знадобиться для відкриття магазину.

Обладнання для магазинів

Перш за все варто визначитися скільки вам буде потрібно торгово-касового обладнання. А починати потрібно з вибору торгових стелажів. Також є складські стелажі, які витримують більше навантаження на полиці. В основному, такі стелажі відрізняються за розмірами та за матеріалом.

Окремо потрібно буде обрати вітрини для магазинів. Якими вони бувають? Є універсальні та холодильні вітрини. Вони відрізняються за температурним режимом. У невеликих магазинах частіше можна зустріти універсальні вітрини, де зберігаються м’ясні та молочні продукти. У більших магазинах часто можна зустріти спеціальні холодильні вітрини.

Якщо ви плануєте продаж напівфабрикатів та морозива, то вам знадобляться морозильні ларі. У такому новому або б/у обладнанні для магазинів зручно одночасно зберігати товар та демонструвати його покупцям.

Магазин з великою площею або супермаркет. Якщо ви плануєте розширюватись або просто відкриваєте великий магазин, вам знадобиться додаткове обладнання. По-перше, дуже зручна річ – протикрадіжні ворота. Наскільки уважним би не був охоронець, у великому приміщенні такі ворота знадобляться. Також варто подбати про купівельні корзинки або візки. Це зробить покупки клієнтів більш комфортними. Клієнти матимуть змогу купити більше товару та зручно донести його до каси.

Зручно, коли у великих магазинах є спеціальні касові бокси. Вони відрізняються за довжиною та наявністю транспортера. Вибір такого боксу в основному буде залежати від площі вашого закладу.

Якщо у вас планується продаж кави відвідувачам, то знадобиться не лише ряд б/у обладнання для магазину, а й буде потреба купити столи та стільці. Можна поставити зручну стійку на зразок барної та встановити декілька стільців. Тоді клієнтам буде зручно знаходитись у вашому закладі.