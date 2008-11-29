Як побороти інтернет-залежність?

У реальному житті година - це 60 хвилин, але сядьте за комп'ютер, а ще зайдіть в Інтернет, і ви здивуєтеся, як швидко летить час. Години, проведені в віртуальному світі за спілкуванням в соціальних мережах, при перегляді асортименту товарів в інтернет-магазинах і читанні новин, здадуться вам хвилинами.

Це явище можна назвати «спотвореною реальністю». Часто людина, залежна від комп'ютера та Інтернету, забуває про свою сім'ю, виховання дітей і свої обов'язки. Крім комп'ютерів можна використовувати і інші гаджети: смартфони, планшети. У деяких людей з інтернет-залежністю час, проведений в Інтернеті, становить 10-14 годин на добу. Це тривожний симптом. Страждає ваша сім'я, страждають ваші органи сприйняття і страждаєте ви самі від малорухливого способу життя.

Багато з активних користувачів Інтернету зізнаються, що сидіння за комп'ютером забирає у них багато часу. Особливо схильні до цього жінки. Вони частіше сидять на різних форумах, заводять віртуальних подруг, створюють онлайн-чати з ними для спілкування.

Саме на відстані можливе встановлення довірчих відносин, яких так часто не вистачає людям в навколишній дійсності. У спілкуванні з анонімними співрозмовниками людині легше розкрити свою душу. Це схоже на те, як раніше люди знаходили собі співрозмовників в поїздах далекого прямування. Але зараз же вік технологій, тому співрозмовників найпростіше шукати в Інтернеті.

І все ж надмірна залежність від такого спілкування шкодить вашому особистому життю. Позбавлення від комп'ютерної залежності нагадує позбавлення від інших шкідливих звичок, але найбільше спільного у нього з позбавленням від переїдання. Трохи проводити часу за комп'ютером можна, але надлишок тут зашкодить.

Ознаки інтернет-залежності:

Ви пропускаєте прийоми їжі і менше часу витрачаєте на сон через те, що проводите час в Інтернеті.

Ви обманюєте своїх близьких, зменшуючи час, який проводите за комп'ютером.

Коли вам сумно, ви віддаєте перевагу звернутися до віртуальних знайомих і уникаєте своїх знайомих в реальному житті.

Ви відчуваєте почуття провини за те, що занадто багато часу проводите біля комп'ютера.

Спілкування в Інтернеті, пошук новин - це ваше найулюбленіше заняття в житті, яке подобається більше живого спілкування.

Ви відчуваєте сильні і яскраві емоції (радість, смуток), спілкуючись у віртуальному світі.

Ви придумали собі віртуальний образ, який суперечить нормам вашої моралі і не схожий на вас в реальному житті.

Ви дуже сильно турбуєтеся, якщо у вас пропало з'єднання з інтернетом.

Ви бездумно витрачаєте великі суми грошей на придбання інтернет-товарів і послуг.

Як же з цим боротися?

Спілкуйтеся в реальному світі. Замість того щоб дізнаватися новини тільки з Інтернету, ведіть спілкування з оточуючими вас людьми, членами вашої сім'ї, колегами по роботі. Не довіряйте одному Інтернету, щоб дізнатися все і про все. Час від часу можна заміняти Інтернет на телевізор, спілкування по телефону і прогулянки в людних місцях. Якщо у вас є діти, зверніть на них увагу і вислухайте їх справи.

Задумайтесь, що вас так приваблює у віртуальному світі? Якщо ви шукаєте романтичних відносин і знайшли собі співрозмовника, то чи не час вам з ним зустрітися в реальності? Часто віртуальне спілкування дає нам помилкове уявлення про людину. Можливо, це і складніше, але набагато корисніше встановлювати гармонійні стосунки в вашому реальному світі. Якщо вам не вистачає спілкування, розширте коло своїх знайомств, записавшись в який-небудь клуб за інтересами.

2. Ускладніть доступ в Інтернет. Якщо ви відчуваєте, що пора скоротити спілкування у віртуальному світі, обмежте собі доступ в Інтернет. Закрийте деякі вкладки на своєму комп'ютері, вийдіть з чатів та інтернет-груп, які віднімають у вас багато часу. Зрештою, поставте блокування на доступ в Інтернет з вашого комп'ютера.

3. Складіть графік відвідування Інтернету. Складіть графік відвідування Інтернету так, щоб він не завадив важливим планам у вашому житті. Проводьте в Інтернеті не більше 2-3 годин на добу і кілька разів в тиждень. Якщо ви звикли заходити в Інтернет щодня, просто скоротіть час, відведений на відвідування інтернет-сторінок.

4. Сидіть в Інтернеті з будильником. Так як за комп'ютером в Інтернеті час летить швидко, встановіть будильник на той час, коли сеанс відвідування Інтернету повинен бути закінчений. За сигналом будильника строго виходите з Мережі і не робіть собі поблажок.

Пам'ятайте, що як би не було приємно віртуальне спілкування, в Інтернеті багато шахраїв, які можуть вивідати у вас особисту інформацію та привести до фінансових втрат. Інтернет - це таке місце, де легко можна стати жертвою обману. Багато користувачів користуються псевдонімами, щоб приховати свої справжні дані.

А найважливіше - це усвідомити, що віртуальне спілкування - це лише сурогат, тобто заміна всього того важливого і справжнього, що має відбуватися в реальному житті.