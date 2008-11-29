Сонцезахисні окуляри: модні тенденції 2018

Сонцезахисні окуляри - не просто захист для очей, це однозначно один з найважливіших аксесуарів, що підкреслюють почуття стилю і статус свого власника.

Сьогодні це не тільки літній, а й зимовий аксесуар, адже все більше людей надають перевагу зимовому відпочинку на гірськолижних курортах, де ці окуляри просто рятують очі від різкого світла, відбитого снігом.

Де можна придбати модні окуляри та що пропонують сьогодні дизайнери аксесуарів?

Найкращі чоловічі сонцезахисні окуляри представлені на сторінці http://dom-optiki.ua/catalog/9-solncezashitnye-ochki/pol-muzhskie спеціалізованого інтернет-магазину «Дім оптики».

В тренді сьогодні яскраві, химерні, моделі. Вітаються незвично насичені кольори лінз, а також оправ. Останні найчастіше пластикові, але також є металеві моделі. Все це щедро декоровано стразами, пластиковими ліпними фігурками, металевими деталями. Крім того, в сегменті дорогих аксесуарів, представлені окуляри в натуральній роговій оправі.

Форма в цьому сезоні переважно незграбна, в формі п'ятикутників, наприклад. Взагалі, різкі скошені лінії переважають. Як і раніше популярні окуляри «котяче око», з піднятими зовнішніми куточками. Але в цьому сезоні дизайнери їх прикрасили «ліпниною» і стразами. Також популярні дзеркальні лінзи, і лінзи з поступовим переходом кольору. Як і раніше актуальні круглі окуляри імені Гаррі Поттера. Багато дизайнерів прикрасили свої моделі витонченими ажурними металевими дужками. Ще один тренд, який залишився нам з минулого сезону - окуляри в широкій пластиковій оправі. Ну і, звичайно, знамениті окуляри «авіатори», теж не перший сезон красуються в модних колекціях. Нововведення в тому, що сьогодні в них скло незвичайних кольорів: фіолетові, наприклад.

Що стосується кольору, найпопулярніші - сині, яскраво-жовті, або зелені. Також знову повернулися квітчасті оправи: в дрібну квіточку, або анімалістичне забарвлення: леопардові, тигрові, зеброві моделі. Двоколірні або триколірні окуляри також знайшли своє місце в показах: дужки чорні, а оправа будь-якого яскравого кольору, або біла.

Як правильно підібрати оправу: загальні правила

Оправа повинна трохи виступати за рамки обличчя; Якщо обличчя широке, відмовтеся від масивної оправи; Якщо у вас тонкі риси обличчя, то моделі, обвішані камінням і стразами - не найкращий вибір; На обличчі з широким переніссям окуляри без оправи просто "загубляться".

Окуляри за формою обличчя:

кругле. Ідеальні форми лінз - квадрати і прямокутники. Кути не повинні бути гострими. Вибравши чітко виражену оправу з округленими кутами ви зможете візуально подовжити обличчя;

квадратне. Підбирайте не прямий масивну оправу, злегка округлений по верхній лінії;

овальне. Ідеальна форма обличчя для будь-яких окулярів;

витягнуте. Підбирайте моделі з неяскраво вираженими лініями. Це може бути варіант, коли верхня і нижня лінії оправи відрізняються за кольором.

Не забувайте, що крім візуальної і іміджевих складової, сонцезахисні окуляри повинні справлятися із своїм головним призначенням.