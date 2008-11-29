МВФ в 2 рази скоротить фіндопомогу для України

Україна отримає в цьому році в 2,3 рази менше грошей від МВФ, ніж було обіцяно, - всього $ 1,5 млрд, а не $ 3,5 млрд, повідомило Міністерство економічного розвитку України.

Але Міжнародний валютний фонд (МВФ) поки зберігає мовчання і не дає будь-яких обіцянок по кредиту: фонд вимагає підвищити ціни на газ для населення відразу на 35%, а українська влада не хоче цього робити, боячись акцій протесту.

За даними міністерства, фінансування України скорочено і на наступні роки.

У 2019 року Україна отримає від МВФ $ 2 млрд замість $ 3,4 млрд, в 2020-му - $ 1,5 млрд замість $3,3 млрд.

МВФ вимагає від України підвищити внутрішні ціни на природний газ на 35%, заявив на початку квітня 2018 року міністр внутрішніх справ країни Арсен Аваков в інтерв'ю українським ЗМІ.

Він вважає, що не треба йти на поводу МВФ: якщо ціни будуть підвищені, то український народ відразу підніметься і змете владу, після чого проголосує за популістів, які повернуть ціни на газ на колишній рівень.

30 березня 2018 р Міжнародний валютний фонд в черговий раз закликав Україну переглянути ціни на газ для українців і припинити їх субсидування, повідомляв раніше портал.

"Ми вважаємо, що це важливо - дозволити, щоб ціни на газ визначалися ринком, з урахуванням тих реформ, які були проведені в 2016 році", - заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

Україна не може прожити без зовнішньої фінансової підтримки, оскільки країна змушена віддавати багатомільярдні зовнішні борги, заявив в лютому 2018 року прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Графік виплат України по кредитах

"Сьогодні ми витрачаємо 130 млрд гривень ($ 4,8 млрд) на обслуговування зовнішніх боргів. Ми сьогодні не можемо самостійно розвивати економіку без зовнішньої фінансової підтримки", - зазначив Гройсман на засіданні уряду України.

Чотирирічна програма допомоги МВФ передбачає виділення Україні кредитів на $ 17,5 млрд. У березні 2015 р перерахований перший транш в розмірі $ 5 млрд, в серпні 2015 року - другий транш в розмірі $ 1,7 млрд. У 2016-2017 рр. Україна отримала по одному траншу в розмірі $ 1 млрд кожен.

Влада України розраховували отримати п'ятий транш від МВФ до кінця 2017 р проте гроші досі не виділені. Тепер Київ розраховує на отримання траншу в першому півріччі.