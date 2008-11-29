Як перестати боятися людей?

Чому багатьом людям так важко звертатися з чимось до іншої людини, просити її про щось? І чому вони так сильно турбуються про те, що подумають про них рідні, сусіди, колеги, друзі і т.д. Який механізм виникнення цього явища і як можна з ним впоратися?

Основна причина подібних страхів, про які ми сьогодні і поговоримо, як завжди, йде корінням в дитинство. Якщо батьки не готові бути батьками, піклуватися не тільки про те, щоб одягнути і нагодувати дитину, а й про те, щоб все було в порядку з його душевним самопочуттям і його самооцінкою, вони зазвичай всіма можливими способами дають йому зрозуміти наступне. Що їм не до нього і що він повинен задовольняти свої потреби сам, а краще взагалі їх не мати (тобто пригнічувати), щоб не докучати батькам і не заважати їм займатися своїм власним життям. Якщо ж дитина продовжує лізти до них зі своїми питаннями та проханнями, вони просто зривають на ньому зло, принижують на словах або навіть застосовують фізичні покарання.

Така дитина починає жити з відчуттям, що він нікому не потрібен, що він зайвий на цьому світі і що постійно в чомусь винен (включаючи той факт, що він весь час дратує батьків і через це вони погано себе почувають). У нього закріплюються низька самооцінка і переконаність в тому, що все, що він робить, погано і що у нього ніколи нічого не вийде, як би він не старався. Плюс у нього формується стійка недовіра до людей і до світу.

Оскільки дитина одна, без батьків, не виживе, вона починає шукати способи заслужити батьківську увагу і любов, намагаючись стати такою, якою вони хочуть її бачити. Робити те, що вони хочуть. Говорити те, що вони хочуть. Думати так, як вони хочуть. Поводитися так, як вони хочуть. Батьки стають для такої дитини центром всесвіту, точкою відліку, від яких залежить його життя. Фактично їх фігури, образ думок і спосіб життя стають його «Я», в той час як його справжнє «Я» виявляється так і несформованим або сильно пригніченим.

Несформованими виявляються і його психологічні кордону, тому як батьки їх весь час порушують. Оскільки шанобливого або хоча б нейтрального ставлення до своїх внутрішніх кордонів дитина просто-напросто не знає, вона дозволяє порушувати їх і іншим людям, яких у міру його дорослішання стає в його оточенні все більше і більше. Він шукає схвалення цих людей і намагається всіма правдами і неправдами його заслужити, оскільки звик бути дезінтегрованим і спиратися на інших, а не на себе.

Отже, в ситуації, коли дорослому, що вироіс з такої дитини (незалежно від того, скільки йому зараз років), потрібно когось про щось попросити, він автоматично починає відчувати загрозу відкидання, а значить, і загрозу життю. У ньому автоматично включається закладений йому батьками в дитинстві інтроектамі, тобто переконання-аксіома: ти поганий, твої бажання і потреби нікого не цікавлять (та й довіряти нікому не можна - принизять, обдурять, розтопчуть), і якщо ти не можеш задовольнити їх сам, то ти дурний, нікчемний і гідний всякого осуду і відкидання.

Тому така дитина внутрішньо щосили пручається необхідності повторити долю прохача. Для нього це стрес, причому настільки сильний, що відчувається він мало не на рівні катастрофи світового масштабу.

Якщо ми є одним з тих дорослих, який ріс і формувався в таких умовах, чи є для нас будь-який вихід? Є! Але цей вихід не відчиняться по щучому велінню. Тут доведеться гарненько попрацювати.

Як саме? Тільки через повернення до себе - через самодослідження, через розпізнавання своїх потреб і бажань (і відділення їх від чужих) і поступове вивчення їх задоволення.

Два головні інструменти на цьому шляху: знаходження «тут і зараз»; робота з відчуттями тіла.

Знаходження «тут і зараз» має на увазі вміння концентруватися в один конкретний момент на одній конкретній задачі. Коли ми не переносимося в минуле, не йдемо слухняно на поводу у батьків, незалежно від того, скільки нам років і чи живі самі батьки (тt, що вони заклали в нас дитинстві, тримає нас мертвою хваткою), і не несемося думками в майбутнє. Чи не залякуєте себе, представляючи самі жахливі картини наслідків, якщо ми зробимо те чи інше і не представляємо з себе «бравих хлопців», яким море по коліно, яким нічого не варто гори перевернути або яким варто тільки поворушити пальцем, як все тут же само собою влаштується так, як їм треба. Ні.

Слід пригальмовувати звичні нам автоматичні реакції на ту чи іншу подію і мати на увазі, усвідомлювати і реагувати тільки на те, що відбувається прямо тут і зараз.

А саме: на те, що ми бачимо; на те, що ми чуємо; на те, що ми відчуваємо.

І, головне, ніяк це не інтерпретуючи і не навішуючи на це звичні нам ярлики. Робимо вигляд, що ми інопланетяни, які вперше в житті з цим стикаються і намагаються скласти максимально об'єктивну картину того, що відбувається.

І тільки після того, як ми таким чином приберемо свої автоматизми і постараємося поглянути на ситуацію наскільки це можливо неупереджено, відсторонено (судити про те, що безпосередньо нас не стосується, набагато простіше), оцінити всі плюси і мінуси, зважити всі за і проти, ми можемо приймати рішення про те, що робити і як реагувати.

Тепер що стосується другого інструменту - роботи з відчуттями тіла. Цей інструмент не менш важливий. Потихеньку, по мірі того, як ми будемо оволодівати ним, він почне допомагати нам розпізнавати свої відчуття, інтегруватися з самими собою, більш-менш адекватно орієнтуватися в тому, що відбувається і жити «тут і зараз» (тобто допомагати нам працювати з першим інструментом).

За рахунок чого це буде відбуватися? Справа в тому, що наш мозок за всі наші прожиті роки призвичаївся майстерно обманювати нас і підлаштовуватися під інших: пам'ятаємо, що нас з дитинства привчили обслуговувати інтереси батьків та інших значимих людей, ігноруючи і витісняючи власні. Тіло на це не здатне. Воно завжди говорить нам правду, як би ми не старалися закривати на цю правду очі.

Тому наше завдання при роботі з тілом - навчитися цю правду бачити. А для цього необхідно зробити наступне: Спочатку вчимося помічати, в якій частині тіла прямо тут і зараз ми відчуваємо якийсь дискомфорт, напругу та ін. Оскільки саме ці неприємні відчуття сигналізують нам про те, що щось йде не так і що ми в чомусь суперечимо самі собі. Потім намагаємося пізнати ці відчуття, дати їм визначення, назву.

Якщо спочатку це буде складно, Інтернет нам в допомогу: там міститься багато інформації про те, які почуття якими тілесними і емоційними проявами супроводжуються.

Далі проживаємо свої неприємні відчуття - настільки, наскільки вистачить сил і мужності (згодом цих сил і мужності буде ставати все більше). Наша звична стратегія, коли ми стикаємося з чимось важким для себе, - втекти від цього або зробити вигляд, або переконати себе в тому, що все добре (тобто раціоналізувати те, що відбувається, знайти для нього виправдання, щоб не вступати в конфронтацію і не заподіювати собі цим біль і незручності).

Тепер намагаємося цього не робити, а побути з неприємними відчуттями якийсь час. Звичайно, це страшно. Нам може здаватися, що наше серце не витримає і розірветься від жаху. Хороша новина в тому, що не розірветься.

Навпаки, через якийсь час (у кожного воно буде своїм) ми побачимо «світло в кінці тунелю», і жах почне слабшати, тьмяніти, а потім і зникне зовсім. А йому на зміну прийде відчуття полегшення і звільнення. Головне - перетерпіти і дочекатися цього.

Далі продовжуємо відстежувати свої відчуття - що з ними відбувається, як вони змінюються, що з ними хочеться зробити зараз. І так до тих пір, поки у нас на душі і в тілі не проясниться і ми не відчуємо полегшення ...

Так, ця робота над собою дуже болюча. Так, ця робота дуже складна і копітка. Так, на неї піде багато часу. Так, вона зажадає великого напруження сил і великої мужності, тому що доведеться безліч разів пройти через подолання страхів, які закладалися з самого його народження. Але це та сама робота, яка поверне наше життя нам самим і змінить її на краще.