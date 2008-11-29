Чашки для кофе или бумажные стаканы по доступным ценам

Кофе до сих пор считается самым востребованным напитком среди потребителей. Неудивительно, что наряду с его популярностью, производители стали массово выпускать разнообразные бумажные стаканчики, которые значительно облегчают жизнь людям, которые хотят попить кофе, прямо на улице. Такая посуда просто незаменима и в кофейнях, в кафе быстрого питания, а также в бистро. Помимо этого, они очень востребованные и в повседневной жизни, например, на домашних вечеринках или в поездках на природу.

Среди всего ассортимента чашки для кофе в виде гофрированных стаканов – это самый популярный тип одноразовой посуды. Особенностью их считается прекрасный внешний вид и отличная функциональность.

В чем суть бумажных стаканов?

Для производства качественных гофрированных стаканов используется настоящий двухслойный картон, который отвечает за плотность и стойкость готового изделия. Такие стаканчики подходят не только для горячих, но и для холодных напитков. Некоторые производители могут выпускать обычные картонные стаканы с дополнительной полоской из гофра, но, к сожалению, качество таких изделий не такое хорошее, как у тех, что изготовлены из цельного картона.

Все гофрированные бумажные стаканы имеют такие достоинства:

не меняют и не влияют на вкусовые качества напитка;

изготавливаются только из экологически чистых и надежных материалов;

легко утилизируются после использования и вовсе не засоряют окружающую среду;

материал препятствует образованию возможного ожога, поэтому их можно держать в руке без риска повреждении кожи;

не выделяют посторонних и токсичных запахов;

легкие и компактные;

не деформируются под воздействием влаги и не изменяют форму после сильного сжатия;

долго сохраняют температуру напитка;

имеют красивый внешний вид.

Также, считается, что подобные стаканчики могут стать отличным местом для размещения рекламы. В таком случае пользователи смогут пить напиток и заодно запомнить информацию о компании.

Немаловажным преимуществом считается и то, что подобную продукцию можно приобрести по очень выгодным ценам. Благодаря этому, купить бумажные стаканчики смогут не только большие компании, но и обычные потребители для особых случаев.

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