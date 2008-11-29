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Чашки для кофе или бумажные стаканы по доступным ценам
Кофе до сих пор считается самым востребованным напитком среди потребителей. Неудивительно, что наряду с его популярностью, производители стали массово выпускать разнообразные бумажные стаканчики, которые значительно облегчают жизнь людям, которые хотят попить кофе, прямо на улице. Такая посуда просто незаменима и в кофейнях, в кафе быстрого питания, а также в бистро. Помимо этого, они очень востребованные и в повседневной жизни, например, на домашних вечеринках или в поездках на природу.
Среди всего ассортимента чашки для кофе в виде гофрированных стаканов – это самый популярный тип одноразовой посуды. Особенностью их считается прекрасный внешний вид и отличная функциональность.
В чем суть бумажных стаканов?
Для производства качественных гофрированных стаканов используется настоящий двухслойный картон, который отвечает за плотность и стойкость готового изделия. Такие стаканчики подходят не только для горячих, но и для холодных напитков. Некоторые производители могут выпускать обычные картонные стаканы с дополнительной полоской из гофра, но, к сожалению, качество таких изделий не такое хорошее, как у тех, что изготовлены из цельного картона.
Все гофрированные бумажные стаканы имеют такие достоинства:
Также, считается, что подобные стаканчики могут стать отличным местом для размещения рекламы. В таком случае пользователи смогут пить напиток и заодно запомнить информацию о компании.
Немаловажным преимуществом считается и то, что подобную продукцию можно приобрести по очень выгодным ценам. Благодаря этому, купить бумажные стаканчики смогут не только большие компании, но и обычные потребители для особых случаев.
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