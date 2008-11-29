Где в Украине можно купить кальян?

В наши дни курение кальяна превратилось в модное увлечение, захватившее город за городом. Среди почитателей такого времяпровождения можно встретить и молодёжь, пребывающую в поисках новых впечатлений и оригинального досуга, и людей постарше, ценящих качественный отдых, наполненный покоем и умиротворением. Отметив стремительный рост спроса на кальян, многие пивные бары и кафе быстро переформатировались в восточные кальянные, куда всегда можно завалиться целой компанией, чтобы, развалившись на мягких креслах-подушках, расслабиться, потягивая ароматный дымок.

Купить кальян в Украине можно на сайте интернет-магазина HighUp Smoke Shop, на страницах которого собраны великолепные образцы, отличающиеся изысканностью линий, практичностью и высокой функциональностью. Здесь можно найти и бюджетные модели стоимостью от 1100 грн., и изысканные устройства из стекла ценой от 3600 грн. Самая дорогая модель «Jaamboo Large Smoke» стоимостью 4700 – настоящее произведение искусства, завораживающее изысканным контрастом огромных размеров и утонченных форм.

Истоки традиции

Считается, что кальян придумали в Малой Азии. Изобретение пришлось по вкусу скучающим султанам: в клубах ароматного дыма незаметно пролетали часы, наполненные мудрыми беседами. В те времена владыки Востока предпочитали не табак, а необычную смесь, состоявшую из жемчужной пыли, ароматического разнотравья и опиума. «Пользователи» более низкого сословия не могли себе позволить столь дорогого состава, поэтому курили табак, ароматизированный лепестками фруктовых деревьев и цветов. Чтобы дым был гуще и насыщеннее, вместо воды в емкость наливали вино или молоко.

Интересно, что всего лет 15 назад кальяном почти никто не интересовался. Мощный всплеск интереса к забытому способу времяпровождения случился после того как сотни тысяч наших граждан, мечтающих о зарубежном отдыхе, побывали в Турции и Египте, захватив оттуда на родину необычные девайсы, пребывающие в рабочем состоянии.

Сегодня этим восточным прибором уже не удивишь: даже на центральной улице Киева есть несколько заведений, предлагающих кальян на летних площадках. Кальян можно курить на набережной в районе Речного порта и в зрительном зале Владимирской горки под открытым небом. Многих восточная культура захватила настолько, что кальян приобретается https://highup.com.ua для домашнего использования.

Несколько советов