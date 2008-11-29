Домашний персонал – «палочка-выручалочка» для современной семьи

С каждым днем занятость на работе, повседневные хлопоты и дела отнимают огромное количество времени. Поэтому по приходу домой совершенно не хочется уделять оставшуюся часть дня готовке, стирке и уборке. Зато с домашним персоналом, который можно подобрать на сервисе Homey.pro можно уделить внимание родным и друзьям, больше времени гулять с ребенком, заниматься любимым хобби.

Что нужно знать при подборе?

Домашний персонал на Homey.pro можно подобрать по следующим категориям:

няня;

домработница;

сиделка;

водитель;

садовник;

репетитор;

повар;

охранник;

управляющий дома.

Специализированный сервис Homey.pro удобен и прост. Поиск персонала можно осуществить следующими способами:

просмотреть и проанализировать актуальные резюме от потенциальных кандидатов, отобрать подходящие;

создать вакансию, на которую будут откликаться кандидаты, подходящие по указанным вами требованиям;

предоставить решение проблемы специализированным агентствам по подбору.

Первые два варианта хороши тем, что поиск персонала осуществляется без посредников. Во втором же случае вы сможете сэкономить немного времени и сил, поскольку подбор будут осуществлять работники агентства.

Также, прежде чем приступать к поиску и отсеву неподходящих кандидатур, необходимо заранее определить следующие параметры:

график работы;

необходимость проживания на территории работодателя;

наличие профессиональных навыков, личностных качеств;

наличие образования, опыта работы, рекомендаций от предыдущих нанимателей;

перечень обязанностей.

Преимущества сервиса Homey.pro

Данный сайт удобен как для нанимателя, так и для людей, которые ищут работу по той или другой профессии. Главными его преимуществами являются: