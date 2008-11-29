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Домашний персонал – «палочка-выручалочка» для современной семьи

С каждым днем занятость на работе, повседневные хлопоты и дела отнимают огромное количество времени. Поэтому по приходу домой совершенно не хочется уделять оставшуюся часть дня готовке, стирке и уборке. Зато с домашним персоналом, который можно подобрать на сервисе Homey.pro можно уделить внимание родным и друзьям, больше времени гулять с ребенком, заниматься любимым хобби.

Что нужно знать при подборе?

Домашний персонал на Homey.pro можно подобрать по следующим категориям:

  • няня;
  • домработница;
  • сиделка;
  • водитель;
  • садовник;
  • репетитор;
  • повар;
  • охранник;
  • управляющий дома.

Специализированный сервис Homey.pro удобен и прост. Поиск персонала можно осуществить следующими способами:

  • просмотреть и проанализировать актуальные резюме от потенциальных кандидатов, отобрать подходящие;
  • создать вакансию, на которую будут откликаться кандидаты, подходящие по указанным вами требованиям;
  • предоставить решение проблемы специализированным агентствам по подбору.

Первые два варианта хороши тем, что поиск персонала осуществляется без посредников. Во втором же случае вы сможете сэкономить немного времени и сил, поскольку подбор будут осуществлять работники агентства.

Также, прежде чем приступать к поиску и отсеву неподходящих кандидатур, необходимо заранее определить следующие параметры:

  • график работы;
  • необходимость проживания на территории работодателя;
  • наличие профессиональных навыков, личностных качеств;
  • наличие образования, опыта работы, рекомендаций от предыдущих нанимателей;
  • перечень обязанностей.

Преимущества сервиса Homey.pro

Данный сайт удобен как для нанимателя, так и для людей, которые ищут работу по той или другой профессии. Главными его преимуществами являются:

  • экономия бюджета, поскольку поиск осуществляется без посредников;
  • простой и удобный интерфейс, наличие инструментов для фильтрации;
  • большая база актуальных резюме и вакансий домашнего персонала;
  • соблюдение конфиденциальности и анонимности (контакты нанимателя всегда закрыты, что предотвращает ненужные письма или телефонные звонки);
  • быстрое решение проблемы, поскольку использовать сервис можно в любое время;
  • наличие черного списка работодателей и соискателей, что позволяет вовремя отказаться от сотрудничества;
  • при необходимости (например, если совсем нет времени) можно доверить поиск агентствам по подбору персонала.
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