Записи в «плівках Холодницького»

У записах, зроблених за допомогою прослушки в кабінеті керівника САП Назара Холодницького, немає підстав для кримінального переслідування.

Про це на брифінгу в понеділок, 16 квітня, заявив глава ГПУ Юрій Луценко, повідомляє Українська правда.

Разом з тим, за його словами, були знайдені дисциплінарні порушення.

"Їх аналізував як керівник НАБУ пан Ситник, так і я як керівник Генпрокуратури. І він, і я, окремо, в різні дні ... прийшли до висновку, що в них явно вбачається дисциплінарні порушення", - пояснив генпрокурор.

За його словами, в записах не зафіксовано "ніяких хабарів, які вимагав або отримував Холодницький". У зв'язку з цим Луценко не бачить причин для кримінального переслідування.

Крім того, генпрокурор зазначив, що справа Холодницького знаходиться зараз не в його руках "і не в руках кого-небудь в цій країні, вона знаходиться в руках членів КДКП (Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів)".

Нагадаємо, заступник генерального прокурора - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький пішов у відпустку.

За його словами, відпустка недовгострокова, розрахована на поточний тиждень.

З 16 квітня Холодницький повернеться на роботу.

Як повідомляли Українські Новини, Холодницький не дав зразки свого голосу ГПУ.

ГПУ підозрює Холодницького в розголошенні відомостей досудового розслідування.