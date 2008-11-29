Україна хоче зберегти ряд угод в рамках СНД

Президент України Петро Порошенко виступає за денонсацію договорів в рамках Співдружності незалежних держав (СНД), за винятком тих, які стосуються транзиту, визнання дипломів і працевлаштування. Про це заявила представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Верховний головнокомандувач закликає уряд провести інвентаризацію всіх багатосторонніх договорів між членами СНД, щоб денонсувати окремі договори, залишивши тільки ті, які прагматично необхідні Україні, як то визнання дипломів, визнання працевлаштування і договір про транзит , і інші, які будуть необхідні для роботи України та економіки України ", - розповіла Луценко. Нагадаємо, минулого тижня Порошенко заявив, що Україна має намір припинити участь в СНД.