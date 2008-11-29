МВФ: "торгові війни" шкодять найбіднішим

Глава Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард попередила, що повернення протекціонізму може привести до непоправних наслідків для правил світової торгівлі.

Її зауваження з'явилися після розпочатого торгового протистояння між США і Китаєм, яке призвело до побоювань про те, до чого призведе "торгова війна" між двома найбільшими економіками світу і що це означатиме для галузей.

"Система багатосторонньої торгівлі змінила наш світ в минулому поколінні. Але ця система правил і спільна відповідальність тепер перебувають під загрозою руйнування. Це була проведена дуже велика і колективним провалом політики", - сказала Лагард.

Керуючий директор МВФ також попередила про те, що згущаються хмари для світової економіки, заявивши, що, в той час як її організація все ще оптимістично дивиться на перспективи до кінця 2019 р. темпи зростання в кінцевому підсумку сповільняться.

Підвищення торговельних бар'єрів може вплинути на світову економіку, оскільки вони "шкодять всім, особливо бідним споживачам", зазначила Лагард. За її словами, більш високі тарифи призводять до більш дорогих продуктів і обмеження вибору, і в той же час вони перешкоджають підвищенню продуктивності і поширенню нових технологій.

Глава МВФ сказала, що недобросовісні торговельні практики мало впливають на рівень дефіциту торгового балансу країни з рештою світу.

За її словами, будь-який дисбаланс у торгівлі обумовлений тим фактом, що країна витрачає більше свого доходу. Це означає, що кращий спосіб перебалансування - ввести структурні реформи або оновити фіскальну політику.