Студенческий кредит онлайн

Срочные кредиты более востребованы благодаря простоте, оперативности получения. Они выручают, когда нужна небольшая сумма на короткий срок. Финансовый онлайн-сервис www.credit365.ua/ru, позволяющий за 15 минут получить займ, не покидая своего места за компьютером.

Условия получения для студента

Кредит выдается на срок от 7-ми до 30-ти дней. Его выбирает клиент в зависимости от потребностей. Нет необходимости платить проценты за продолжительное пользование, если деньги нужны на неделю. Впервые выдается сумма от 500 до 3-х тысяч гривен, при регулярном пользовании сервисом и исправном погашении задолженности, максимальная сумма увеличивается до 20-ти тысяч. За использование средств заемщики уплачивают от 0,7% в день.

Компания не требует справки о доходах, не надо нести в банк кипу копий и оригиналов документов, а потом ждать несколько дней решения кредитного комитета. Кредит выдают украинцам, имеющим достаточный источник дохода для погашения займа, возраст 18-75 лет. Для этого нужны:

скан-копия паспорта гражданина Украины;

скан-копия справки о присвоении идентификационного кода из налоговой;

действующая карточка любого украинского банка.

Для оформления следует заполнить онлайн-заявку на сайте. Все эти условия подходят и для студентов кредит от Сredit365. Отказ получают недобросовестные заемщики.

Как студенту оформить кредит

Для оформления онлайн-займа необходимо:

На сайте воспользоваться кредитным калькулятором и определиться с суммой и сроком займа. Зарегистрироваться, указав адрес электронной почты, номер телефона, придуманный пароль. На электронную почту и в смс на телефон придет пароль для подтверждения. В сервисе сформируется личный кабинет, позволяющий формировать заявки, отслеживать сумму задолженности по полученным кредитам. Заполнить онлайн-заявку, пройти процедуру подтверждения банковской карты. Подписание кредитного договора осуществляется нажатием кнопки «Принимаю условия сделки». Дублирование договором в бумажном виде не требуется.

Решение о выдаче придет в сообщении на телефон и электронную почту. Если кредит одобрен, то деньги на карту зачисляют в течение 15-ти минут с момента одобрения заявки.

Как погашать задолженность

Погашают кредит несколькими способами:

личный кабинет сервиса credit365.ua или интернет-банкинг банка, выдавшего банковскую карту;

терминал;

касса любого банка.

Продление срока выплаты

Услуга продления платная. Оплатив ее, переносят срок погашения на 7, 15 или 30 дней, зайдя в Личный кабинет. Заемщику не начисляются штрафы и пеня, не страдает кредитная история. Продлевать можно неоднократно.

Почему студенту стоит взять кредит на credit365.ua

Студенту следует обратиться за получением займа в Кредит365 по следующим причинам:

оперативное получение ссуды;

нет необходимости носить в банк документы, подписывать бумажный договор, ходить за деньгами, все оформляется онлайн, не выходя из дома, деньги получают в любом населенном пункте Украины;

низкий процент за пользование средствами;

минимальные требования к заемщику, не нужно официальное трудоустройство;

продление срока выплаты без штрафных санкций при возникновении затруднений;

бонусная программа, бонусы тратят на продление или частичное погашение кредита.

Кредит365 – первая украинская компания, начавшая выдавать кредиты онлайн. Клиенты ценят ее лояльность и честность, прозрачность расчетов суммы к погашению, отсутствие бюрократических проволочек. С первых дней работы сервис определял задачу: сделать онлайн-кредиты доступными для всех социальных групп.