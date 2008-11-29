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Студенческий кредит онлайн
Срочные кредиты более востребованы благодаря простоте, оперативности получения. Они выручают, когда нужна небольшая сумма на короткий срок. Финансовый онлайн-сервис www.credit365.ua/ru, позволяющий за 15 минут получить займ, не покидая своего места за компьютером.
Условия получения для студента
Кредит выдается на срок от 7-ми до 30-ти дней. Его выбирает клиент в зависимости от потребностей. Нет необходимости платить проценты за продолжительное пользование, если деньги нужны на неделю. Впервые выдается сумма от 500 до 3-х тысяч гривен, при регулярном пользовании сервисом и исправном погашении задолженности, максимальная сумма увеличивается до 20-ти тысяч. За использование средств заемщики уплачивают от 0,7% в день.
Компания не требует справки о доходах, не надо нести в банк кипу копий и оригиналов документов, а потом ждать несколько дней решения кредитного комитета. Кредит выдают украинцам, имеющим достаточный источник дохода для погашения займа, возраст 18-75 лет. Для этого нужны:
Для оформления следует заполнить онлайн-заявку на сайте. Все эти условия подходят и для студентов кредит от Сredit365. Отказ получают недобросовестные заемщики.
Как студенту оформить кредит
Для оформления онлайн-займа необходимо:
Решение о выдаче придет в сообщении на телефон и электронную почту. Если кредит одобрен, то деньги на карту зачисляют в течение 15-ти минут с момента одобрения заявки.
Как погашать задолженность
Погашают кредит несколькими способами:
Продление срока выплаты
Услуга продления платная. Оплатив ее, переносят срок погашения на 7, 15 или 30 дней, зайдя в Личный кабинет. Заемщику не начисляются штрафы и пеня, не страдает кредитная история. Продлевать можно неоднократно.
Почему студенту стоит взять кредит на credit365.ua
Студенту следует обратиться за получением займа в Кредит365 по следующим причинам:
Кредит365 – первая украинская компания, начавшая выдавать кредиты онлайн. Клиенты ценят ее лояльность и честность, прозрачность расчетов суммы к погашению, отсутствие бюрократических проволочек. С первых дней работы сервис определял задачу: сделать онлайн-кредиты доступными для всех социальных групп.
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