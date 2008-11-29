Порошенко доручив почати вихід України з СНД

Президент України Петро Порошенко доручив уряду почати процедуру офіційного виходу України з установчих органів СНД.

"Просив би, щоб ми разом з урядом підготували пропозиції про офіційне припинення нашої участі в установчих органах СНД як і про остаточне закриття українського представництва при відповідних інститутах в Мінську", - зазначив Порошенко.

Президент України додав, що "одночасно повинна бути інвентаризована вся договірно-правова база, укладена Україною в рамках СНД на предмет відповідності національним інтересам країни".

Наступним рішенням Верховної ради України після прийняття закону "Про деокупацію Донбасу" має стати рішення про одностороннє припинення дії ряду положень Договору про дружбу і співробітництво між Україною і Росією, заявив Порошенко.

"Агресія Росії проти України триває досі. У цих умовах наступним кроком я внесу до парламенту законопроект про негайне одностороннє припинення дії окремих положень Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією в частині, в якій дія цього договору є несумісною з національними інтересами держави і реалізацію нашого права на самооборону ", - підкреслив Порошенко.

Можливість припинити окремі положення "Великого договору" між Україною і Росією надана міжнародним правом. За словами Порошенка, ніхто не сперечається з тим, що через відмову Москви "припинити агресію проти України" окремі статті базового договору з Росією "вже стали одіозним анахронізмом".

Йдеться про статтю про стратегічне партнерство між Україною і Росією або положення про двостороннє співробітництво у військовій та військово-технічній галузі, а також про співпрацю з Росією в забезпеченні державної безпеки України.

Україна не скасовує договір, а лише призупиняє дію окремих статей, заявив Порошенко. За його словами, для України важливі договірні положення, в яких сторони "поважають територіальну цілісність одна одної і підтверджують непорушність існуючих між ними кордонів". "Хочу підкреслити, що відповідно до норм міжнародного права ці положення договору залишаються чинними незалежно від майбутнього анулювання радою його окремих положень", - завершив Порошенко.