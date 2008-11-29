Дефіцит бюджету США перевищить $ 1 трлн до 2020 року

Дефіцит бюджету США перевищить $ 1 трлн до 2020 року - на два роки раніше, ніж передбачалося раніше, в результаті зниження податків і збільшення витрат. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на оцінки Бюджетного управління Конгресу (CBO).

У 2018 фінансовому році дефіцит бюджету складе $ 804 млрд у порівнянні з $ 563 млрд, що очікувалися в червні. У 2017 фінансовому році дефіцит становив $ 665 млрд.

В 2019 фінансовому році дефіцит досягне $ 981 млрд замість раніше очікуваних $ 689 млрд.

Червневий прогноз CBO припускав, що дефіцит бюджету США перевищить $ 1 трлн лише у 2022 фінроці.

Дефіцит зростає, оскільки адміністрація президента США Дональда Трампа прийняла податкову реформу, яка знизить доходи федерального бюджету. Крім того, в лютому Конгрес США схвалив дворічну бюджетну угоду, що збільшує витрати федерального бюджету майже на $ 300 млрд.

У доповіді Бюджетного управління Конгресу США представлені нові оцінки ефекту податкової реформи. Очікується, що вона збільшить дефіцит майже на $ 1,9 трлн в найближчі 11 років, враховуючи макроекономічні наслідки і зростаючі витрати на обслуговування боргу.

У грудні Об'єднаний комітет Конгресу США з питань оподаткування (JCT) заявив, що податкова реформа скоротить доходи федерального бюджету майже на $ 1,1 трлн за 10 років.

Державний борг США, як очікується, наблизиться до 100% ВВП до 2028 р

Згідно з прогнозом CBO ВВП США збільшиться на 3,3% в цьому році. Однак зростання сповільниться до 2,4% в 2019 р 1,8% в 2020 р Червневий прогноз передбачав зростання ВВП на 2% в 2018 р

За підсумками 2017 р ВВП США збільшився на 2,3% після зростання на 1,5% в 2016 р

Зниження податків і збільшення бюджетних витрат "забезпечують фіскальний стимул", відзначило Бюджетне управління Конгресу США, яке прогнозує підвищувальний тиск на відсоткові ставки і ціни в довгостроковій перспективі.

За оцінками CBO, ставка по федеральних фондах досягне 2,4% в IV кварталі 2018 року, після чого підвищиться до 3,4% до кінця наступного року і досягне піку на рівні 4% в 2021 р

Управління очікує зниження безробіття до 3,3% в середньому в 2019 року порівняно з 3,8% в цьому році.