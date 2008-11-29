Як відновити волосся навесні?

З приходом теплого сезону слабке і тьмяне волосся псують нам настрій все частіше. Коли з'являється можливість надіти легкий одяг і туфлі, так хочеться виглядати яскравою і привабливою! Але навіть наймодніше плаття і трендовий макіяж не допоможуть створити романтичний образ, якщо волосся випадає і виглядають мляво бляклим.

Чому волосся ослаблене?

Ослаблене і витончення волосся - наслідок внутрішніх і зовнішніх факторів, які впливають на нього взимку і ранньою весною. Саме в цей період організм відчуває гостру нестачу вітамінів і мікроелементів. Недолік корисних речовин призводить до зменшення харчування фолікулів, і волосся починає випадати.

Також не останню роль відіграють зовнішні фактори - перепади температур і вологості повітря. Як сухе повітря в приміщенні, так і підвищена вологість під шапкою пошкоджують захисний ліпідний шар - жирові молекули, які підтримують нормальну зволоженість стрижня волоса. Руйнування ліпідного шару тягне за собою витончення, ламкість і втрату блиску. Щоб зробити волосся густим і блискучим, захищайте їх і заповнюйте дефіцит корисних речовин.

Як зробити волосся густим і блискучим?

Перше, що необхідно зробити - захистити ослаблене волосся від подальших ушкоджень, тобто мінімізувати травматичні фактори. Сушити їх феном необхідно від коренів до кінчиків - так ви уникнете пересушування і перетину. А якщо весна кличе експериментувати з кольором - довірте процедуру фарбування майстру.

Відновити волосся допоможе правильне харчування і щадний догляд. Включіть в раціон продукти, багаті вітамінами. Наприклад, в томатах великий вміст вітамінів групи В, необхідних для здоров'я шкіри голови і нормалізації роботи сальних залоз. А в оливі - поліненасичені жирні кислоти, без яких неможлива засвоюваність жиророзчинних вітамінів А і Е.

Для того щоб корисні речовини дійшли до волосся, потрібен час. Прискорити відновлення волосся допоможуть шампуні з вітамінами і бальзами з природними маслами - вони відразу доставляють необхідні компоненти прямо в ціль, стимулюють діяльність волосяних фолікулів, вирівнюють структуру і згладжують посічені кінчики.