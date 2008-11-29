Трамп готує вторгнення в Сирію

Президент США Дональд Трамп заявив про дорогу ціну, яку заплатить сирійський лідер Башар Асад і ті, хто йдуть проти планів США щодо встановлення нового режиму в Сирії.

Трамп заявив про застосування хімзброї в Східній Гуті і про дорогу ціну, яку заплатять Асад, Іран і Росія.

Росія скликає екстрене засідання Радбезу ООН у зв'язку з погрозами світу і міжнародної безпеки. Зустріч відбудеться в понеділок. Учасники обговорять в тому числі ситуацію в Сирії. Раніше з'явилися повідомлення про атаку з використанням хімічної зброї.

"Багато хто загинув, в тому числі жінки і діти, в бездумній хіматаці в Сирії. Область звірства заблокована і оточена сирійською армією, що робить її повністю недоступною для зовнішнього світу. Президент Путін, Росія і Іран відповідають за підтримку Асада. Якби президент Обама перейшов до своєї заявленої операції "Червона лінія в пісках", то сирійська катастрофа закінчилася б давно! Асад був би історією! " - написав Трамп в Twitter.

Трамп зажадав розблокувати Східну Гуту.

МЗС РФ вказує, що джерелом інформаційного вкидання про хіматаку стали НВО "Білі каски", яку не раз викривали у співпраці з терористами, і інші "гуманітарні організації", що базуються у Великобританії і США.

МЗС попереджав раніше про такі провокації: їх мета - "вигородити терористів і непримиренну радикальну опозицію, яка відмовляється від політичного врегулювання, одночасно спробувавши виправдати можливі силові удари ззовні".

МЗС РФ попередило США про тяжкі наслідки, якщо США і союзники почнуть військову інтервенцію в Сирію, як це було в Афганістані та Іраку.

"Необхідно ще раз попередити, що військове втручання під надуманими і сфабрикованими приводами до Сирії, де на прохання законного уряду знаходяться російські військовослужбовці, абсолютно неприпустимо і може привести до найтяжчих наслідків", - заявили в МЗС РФ.

Генштаб Збройних сил Росії попереджав раніше, що бойовики готують інсценівку хіматаки в Східній Гуті, щоб надати США привід для бомбардування Дамаска, але якщо в зоні передбачуваного удару авіацією США виявляться російські військові, то американські ракети і їх носії будуть знищені.

У МЗС РФ заявили, що, незважаючи на інформаційні атаки, регіон буде звільнений від терористів