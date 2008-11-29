Холтер – для надежного контроля состояния работы сердца

Бывают состояния, при которых пациенту недостаточно одноразовой ЭКГ, а требуется суточная регистрация данных. Для этих целей применяется холтер. Благодаря ему анализируется состояние больного, выявляются причины плохого самочувствия. Можно увидеть ухудшается ли состояние в определенное время суток, при нагрузках, стрессах и при других, привычных для жизни, обстоятельствах. Бывает суточной диагностики также недостаточно, тогда мониторинг проводится в течении 2-х, 3-х, 7-и дней. В таких случаях используются двух-, трех- и даже двенадцати канальные модели, которые обеспечивают максимальную достоверность данных.

Типы и принцип работы холтера

До недавнего времени в клиниках использовали регистраторы аналогового типа, в которых запись и хранение данных осуществлялись на магнитные носители. Сейчас настала эра цифровых устройств, обеспечивающих точность показаний. Как свидетельствуют отзывы, ношение прибора не доставляет дискомфорта. Холтер с помощью ремней крепится к телу, а в определенных его местах фиксируются электроды. Принцип действия основан на том, что устройство улавливает сокращение сердечной мышцы, пульс, артериальное давление. При этом человек занимается повседневными делами и не снижает физическую активность. Задача прибора постоянно записывать результаты на определенных промежутках времени. По окончании срока, в течение которого проводится мониторинг – сутки, двое или неделя, холтер снимают и происходит расшифровка результатов. К наиболее популярным моделям относятся модели Heaco (Великобритания), которые предлагает интернет-магазин Med-magazin.ua.

Как выбрать холтер

В зависимости от того, какие функции важны, нужно обращать внимание на следующие критерии:

Количество каналов ЭКГ сигнала;

Продолжительность записи - возможна от 1 до 7 дней;

Количество электродов – от 5;

Количество часов работы на одном заряде;

Питание от аккумулятора или батареи типа АА;

Влагостойкий корпус;

Ночной режим оценки электрокардиограммы;

Автоотключение при длительном простое или по окончании записи;

Беспроводное подключение к ПК;

поддержка SD-карты;

USB-порт;

«Горячая» кнопка;

Программа MEW – кардиограммы, таблицы, линии экстремальных событий электрокардиограммы в цвете, анализирование данных в состоянии «покой / бодрствование» и др.;

Возможность расширить функциональные возможностей посредством стресс-системы, рекордеров, спирометра.

Цена зависит от количества каналов и функциональных возможностей. Регистраторы 12-канальные особо эффективны для определения кратковременных ишемий.

Чем полезен мониторинг с помощью Холтера

Кроме ЭКГ производится суточная регистрация данных АД, для чего накладывается манжета на плечо пациента и присоединяется к портативному прибору - аналогу тонометра. Он, в свою очередь, фиксирует, передает данные на аппарат для хранения. Есть ряд показаний для проведения мониторинга ЭКГ+АД и такой метод имеет особые преимущества. Благодаря ему можно увидеть изменения в работе сердца, повышение артериального давления, как в определенные периоды, так и уловить сбой сердечного ритма, возникающий приступами. Также можно узнать о временных страданиях миокарда, вызванных недостаточностью кровообращения, нарушением питания сердечной мышцы.

С помощью суточного мониторирования по Холтеру определяют:

вызвано ли плохое самочувствие нарушением сердечного ритма или ишемией;

чем обусловлен сбой, есть ли зависимость от обстоятельств (времени суток и др.);

причину нарушений сердечной деятельности.

Купить Холтер можно в специализированных магазинах медтехники, поскольку там качество товаров подтверждают сертификаты соответствия стандартам и только такие приборы можно применять для диагностики.