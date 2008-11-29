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Холтер – для надежного контроля состояния работы сердца
Бывают состояния, при которых пациенту недостаточно одноразовой ЭКГ, а требуется суточная регистрация данных. Для этих целей применяется холтер. Благодаря ему анализируется состояние больного, выявляются причины плохого самочувствия. Можно увидеть ухудшается ли состояние в определенное время суток, при нагрузках, стрессах и при других, привычных для жизни, обстоятельствах. Бывает суточной диагностики также недостаточно, тогда мониторинг проводится в течении 2-х, 3-х, 7-и дней. В таких случаях используются двух-, трех- и даже двенадцати канальные модели, которые обеспечивают максимальную достоверность данных.
Типы и принцип работы холтера
До недавнего времени в клиниках использовали регистраторы аналогового типа, в которых запись и хранение данных осуществлялись на магнитные носители. Сейчас настала эра цифровых устройств, обеспечивающих точность показаний. Как свидетельствуют отзывы, ношение прибора не доставляет дискомфорта. Холтер с помощью ремней крепится к телу, а в определенных его местах фиксируются электроды. Принцип действия основан на том, что устройство улавливает сокращение сердечной мышцы, пульс, артериальное давление. При этом человек занимается повседневными делами и не снижает физическую активность. Задача прибора постоянно записывать результаты на определенных промежутках времени. По окончании срока, в течение которого проводится мониторинг – сутки, двое или неделя, холтер снимают и происходит расшифровка результатов. К наиболее популярным моделям относятся модели Heaco (Великобритания), которые предлагает интернет-магазин Med-magazin.ua.
Как выбрать холтер
В зависимости от того, какие функции важны, нужно обращать внимание на следующие критерии:
Цена зависит от количества каналов и функциональных возможностей. Регистраторы 12-канальные особо эффективны для определения кратковременных ишемий.
Чем полезен мониторинг с помощью Холтера
Кроме ЭКГ производится суточная регистрация данных АД, для чего накладывается манжета на плечо пациента и присоединяется к портативному прибору - аналогу тонометра. Он, в свою очередь, фиксирует, передает данные на аппарат для хранения. Есть ряд показаний для проведения мониторинга ЭКГ+АД и такой метод имеет особые преимущества. Благодаря ему можно увидеть изменения в работе сердца, повышение артериального давления, как в определенные периоды, так и уловить сбой сердечного ритма, возникающий приступами. Также можно узнать о временных страданиях миокарда, вызванных недостаточностью кровообращения, нарушением питания сердечной мышцы.
С помощью суточного мониторирования по Холтеру определяют:
Купить Холтер можно в специализированных магазинах медтехники, поскольку там качество товаров подтверждают сертификаты соответствия стандартам и только такие приборы можно применять для диагностики.
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