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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Трамп назвав операцію в Сирії ідеальною
Президент США Дональд Трамп прокоментував результати військової операції в Сирії. За його словами, при нанесенні ракетних ударів військові спрацювали ідеально. Про це глава держави написав у своєму Твіттері.
- Операція в Сирії була виконана настільки ідеально, з такою акуратністю, що єдиний спосіб, яким можуть скористатися ЗМІ, щоб її дискредитувати, тільки використовувати мій вираз "місія виконана". Я знаю, що вони за це схопляться, але вважав, що це чудовий військовий термін, що він повинен був з'явитися знову.
Тим часом США, Франція і Великобританія внесли на розгляд Ради безпеки ООН свій варіант проекту резолюції щодо ситуації в Сирії. Перед цим російський варіант резолюції був відхилений. У новому документі пропонується забезпечити доступ для гуманітарних конвоїв та медичну евакуацію з усіх районів Сирії. Крім цього пропонується введення повного припинення вогню.
Удар по трьох об'єктах в Сирії був здійснений рано вранці 14 квітня. Були випущені близько 120 ракет, при цьому Росія стверджує, що сирійська система ППО нібито перехопила 71 крилату ракету.
В операції брали участь кораблі та літаки США, Великобританії і Франції.
Це була відповідь Трампа на хімічну атаку мирних жителів, яка сталася 7 квітня в Думі.
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