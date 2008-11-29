Трамп назвав операцію в Сирії ідеальною

Президент США Дональд Трамп прокоментував результати військової операції в Сирії. За його словами, при нанесенні ракетних ударів військові спрацювали ідеально. Про це глава держави написав у своєму Твіттері.

- Операція в Сирії була виконана настільки ідеально, з такою акуратністю, що єдиний спосіб, яким можуть скористатися ЗМІ, щоб її дискредитувати, тільки використовувати мій вираз "місія виконана". Я знаю, що вони за це схопляться, але вважав, що це чудовий військовий термін, що він повинен був з'явитися знову.

Тим часом США, Франція і Великобританія внесли на розгляд Ради безпеки ООН свій варіант проекту резолюції щодо ситуації в Сирії. Перед цим російський варіант резолюції був відхилений. У новому документі пропонується забезпечити доступ для гуманітарних конвоїв та медичну евакуацію з усіх районів Сирії. Крім цього пропонується введення повного припинення вогню.

Удар по трьох об'єктах в Сирії був здійснений рано вранці 14 квітня. Були випущені близько 120 ракет, при цьому Росія стверджує, що сирійська система ППО нібито перехопила 71 крилату ракету.

В операції брали участь кораблі та літаки США, Великобританії і Франції.

Це була відповідь Трампа на хімічну атаку мирних жителів, яка сталася 7 квітня в Думі.