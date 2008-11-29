Де лежить ключ до молодості?

Є дуже багато теорій старіння людини і інших живих організмів, але тільки одна з них дивиться в корінь всіх процесів. Це теорія обміну речовин і енергії.

Згідно з цим вченням внутрішній час людини вимірюється не такими одиницями, як день, місяць або рік. Він вираховується кількістю енергії, яку вже витрачено. Кількість подихів, сума серцебиття, навіть моргань - все це може бути одиницею виміру життя.

Кожна жива істота на землі з'являється на світ з певним запасом життєвої енергії. Як тільки запас вичерпується, життя закінчується. Отже, чим повільніше цокають наш внутрішній годинник, тим довше ми живемо.

Ледачі живуть довше

Учені ще в XVIII столітті помітили, що найдовше живуть ті організми, які практично ведуть досить малорухливий спосіб життя. Наприклад, Сейшельські черепахи вмирають приблизно в 180 років. Їх галапагоські гігантські родичі можуть дотягнути до 250 рочків. І подібних прикладів природа знає безліч. Виникає питання: а що, ці тварини несуть в собі загадковий ген довгожительства?

Енергія - основа всього життя

У 1908 році німецький фізіолог Макс Рубнер опублікував книгу, в якій стверджував, що «всі тварини досягають фази закінчення розвитку, після того як використають однакову кількість енергії на кілограм маси». Так він затвердив гіпотезу про те, що мірою життєвих процесів є енергія.

Нове життя старої гіпотези

Сучасні вчені, і зокрема Роланд Прінцінгер з Франкфуртського університету, продовжили розвивати цю гіпотезу. Шляхом багаторічних і грунтовних експериментів Прінцінгер прийшов до висновку про правильність теорії обміну речовин. І ось чому.

Кожен прояв життя - наприклад, серцебиття, дихання, травлення - споживає енергію. Людину можна порівняти з постійно діючою машиною по перетворенню життєвої енергії. Що б ми не робили, ми витрачаємо енергію. При цьому відбувається знос основних систем організму. Таким чином, чим економічніше живе машина-людина, тим довше вона залишиться в строю.

Біологічний годинник живого організму

Вчений стверджує, що справжній вік живого організму визначається не прожитими роками, а тим, скільки ними витрачено енергії. Чим більше роботи вчинила тіло, тим старше воно з біологічної точки зору. І день народження тут зовсім ні при чому.

Кожна жива істота з'являється на світ з певним запасом енергії. Як тільки організм народився, починає цокати його біологічний годинник. І зупиниться вони тільки тоді, коли запас енергії повністю трансформується в виконану роботу. Зрозуміло, якщо не брати до уваги нещасних випадків або тяжких недуг. Смерть неминуча, якщо енергія витрачена в життєвих процесах.

Довжина енергетичної шкали життя

Цілком природно постає запитання: а який же запас енергії живого організму, виражений в звичних всім енергетичних величинах? Так ось, той же Прінцінгер, який проводив експерименти на птахах, прийшов до висновку, що всі вони за своє життя витрачають приблизно 2500 кілоджоулів на 1 грам ваги. Вивчення інших живих організмів привело до ще однієї закономірності: чим менше вага особини, тим швидше живе організм.

Це один з головних секретів довголіття і рецептів молодості. Наприклад, всім відома миша масою 40 грамів має показник норми обміну речовин 34 джоуля / грам * год. А слон 7 тонн вагою має норму обміну 1,4 джоуля. Звідси висновок: чим повільніше тварина і чим більше розмірено воно живе, тим менше енергії їм витрачається в одиницю часу і тим більше тривалість його життя.

Таким чином, можна зробити висновок, що всі люди досягають однакового віку, перш ніж померти, тобто проживають однакову кількість біологічних років. Якщо представляти життя не як ланцюжок днів, а як послідовність витрати енергії, то всі ми живемо, поки не витратимо свої 2500 кілоджоулів на 1 грам ваги. За статистикою це проміжок від 110 до 125 років. Це число справедливо для більшості тварин і людей. Воно задається природою.

Отже, хто сильно напружує свої біологічні структури, інтенсивніше споживає життєву енергію, той проживає більше коротке життя.

Можна довго залишатися молодим, якщо:

вам від природи дістався організм «хорошої якості»,

завдяки добротним генам;

ви знаєте правила заощадження енергії і живете в оптимальному темпі.

Уважне і бережливе ставлення до власних ресурсів - найкраще джерело молодості, запрограмоване самою природою.

Висновок

Змініть спосіб життя - це набагато дешевше, ніж продовжувати життя примусовими способами. Живучи відповідним чином, можна пригальмувати і затримати процес власного старіння.