Английский язык для начинающих

Знать английский язык, в современном мире – это уже практически необходимость. Для многих, только благодаря знанию языка, возможно устройство на работу, выбор престижной профессии или возможность путешествовать. Именно поэтому, изучающих язык людей, становится всё больше и больше. И далеко не каждому изучение даётся легко. Но главное здесь – это внутренний самоконтроль и, действительно, настоящее желание выучить язык.

Какие же этапы можно выбрать в качестве начальных стадий изучения? Перечислим некоторые из них:

Попытайтесь расширить свой словарный запас. Это, по сути, тот основной фундамент, на который будут закладываться все остальные этапы изучения. Это не значит, что нужно выучить их все абсолютно. Стоит остановиться на тех словах, которые понадобятся вам для общения или для дальнейшей работы в данной сфере. Считается, что для оптимального и комфортного общения будет достаточно использовать около 5-7 тысяч слов, доводя этот показатель до 10 тысяч. Начните с простых слов, постепенно переключаясь на более сложные.

Смотрите простой видеоурок разговорного английского для начинающих: http://www.bistroenglish.com/razgovornyj-anglijskij-dlya-nachinayushhih-s-nulya-kak-uchit/

Смотрите разнообразные видео уроки на английском. Этого можно добиться при помощи Интернета, благо, найти подобные видео, с его помощью, не будет большой проблемой. Вам совершенно не обязательно нанимать репетитора или записываться на курсы, видео уроки онлайн вполне способны дать вам необходимые знания. При этом, они не будут мешать вашему основному графику, ведь такие видео можно смотреть в удобное время, даже во время поездки на работу или учёбу.

Ещё одним способом считаются аудио-уроки английского. Такой способ действительно даёт свои результаты. При помощи аудио можно быстро выучиться воспринимать речь на слух, а прослушивать такие уроки можно во время той же поездки на работу.

Немаловажным будет и изучение грамматики . После изучения слов, так сказать, кирпичиков, нужно закрепить их цементом. Именно этим цементом и будет являться грамматика, скрепляющая слова в связные предложения и фразы. Некоторым данный этап может и не понадобиться, для простого общения не всегда нужно знать и уметь применять все эти правила. Но, если вашей целью является профессиональное и расширенное общение, данные правила знать очень важно.

Постоянно повторяйте изученный материал. Для закрепления очень важно тренировать мозг и память, только при помощи повторов можно добиться полного изучения и запоминания материала. Сделать это можно путём общения с носителями языка, прочтения книг на иностранном языке, просмотра английских фильмов с оригинальными звуковыми дорожками.

Выучить язык с нуля можно и нужно. Не ленитесь, твёрдо идите к своей цели, и у вас всё получится.