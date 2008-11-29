Як визначити стан здоров'я за зовнішнім виглядом?

Стан здоров'я можна визначити по зовнішності людини. Для цього зверніть увагу на колір обличчя, губ, стан волосся, нігтів і шкіри. Ці показники розкажуть про функціонування органів і проблеми в організмі. Безліч хвороб можна попередити, якщо вчасно помітити їх зовнішні прояви.

Волосся

Зовнішній вигляд волосся, в першу чергу, визначається роботою центральної нервової системи. Тому захворювання внутрішніх органів, інфекції або стрес впливають на їх стані через ЦНС. Лупа - одна з ознак імунодефіциту, хвороб шлунка і кишечника. Сильне випадання волосся свідчить про стрес, інфекції, нестачі заліза і захворюваннях ендокринної системи.

Очі.

Вони не тільки є дзеркалом душі, а й багато чого можуть розповісти про наше здоров'я. Мішки під очима з ранку кажуть про неправильну роботу серця і нирок. Червоні прожилки на склерах - прояви хвороб серцево-судинної системи. Якщо вас турбує сухість очей, то, можливо, є гормональні порушення або захворювання щитовидної залози.

Губи

На губи проектується стан внутрішніх органів. Діагностику по губах використовують у своїй практиці навіть лікарі-терапевти. Порушення чутливості шкіри між підборіддям і нижньою губою - ознака інфаркту міокарда. Виражена складка між верхньою губою і носом - знак неправильної роботи серцевого клапана. Також зверніть увагу на колір губ: Бліді губи - ознака анемії. Світло-коричневий колір говорить про проблеми з травленням і нетравленні шлунка. Синій колір - про нестачу кисню і серцевих порушеннях. Тріщини на губах - про гіповітаміноз.

Колір обличчя

Обличчя може розповісти про проблеми з обміном речовин, щитовидною залозою або гормональними перебудовами. Нормальний колір обличчя - в блідо-рожевих відтінках. Червоний колір шкіри на обличчі свідчить про дефіцит магнію. Жовтий - про проблеми з жовчним міхуром і підшлунковою залозою. Синюваті відтінки на обличчі попереджають про неправильну роботу легенів і серця. Якщо ви спостерігаєте сірий колір шкіри, то можливі захворювання нирок і судин.

Нігті

З Стародавніх часів нігті - один з головних зовнішніх показників стану здоров'я організму. Дуже часто можна побачити на нігтях нешкідливі білі цятки. А вони сигналізують про нестачу вітамінів А, E, C і кальцію. Хвороби нирок можна визначити за наявністю парних смуг поперек нігтя. Ця ж ознака говорить про нестачу білка.

Шкіра

Висипання і почервоніння можуть бути симптомами цукрового діабету, авітамінозу або гормональних порушень. Запалення на скронях - сигнал про проблеми з жовчним міхуром. Запалення на лобі, носі, верхній губі і підборідді - неполадки в кишечнику. Запалення на грудях - ймовірні проблеми з легенями або бронхами.

Є безліч ознак, за якими можна визначити стан внутрішніх органів і систем. Наприклад, про порушення можуть розповісти колір язика та стан зубів. Придивіться до себе уважно. Можливо, вас щось насторожить в зовнішньому вигляді - і ви виявите проблему на початку її розвитку.