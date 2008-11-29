У Німеччині пообіцяли враховувати інтереси України при будівництві Північного потоку-2

В уряді ФРН вважають, що ситуації в Україні та Сирії не повинна впливати на імпорт газу. Німеччина не хоче створювати напруженість на своєму "порозі".

Міністр економіки Німеччини Петер Альтмайер висловився на підтримку проекту газопроводу Північний потік-2. Про це пише Deutsche Welle.

"Проект газопроводу" Північний потік-2 "- це в першу чергу проект компаній, які вже отримали дозволи декількох країн, включаючи Німеччину. Дозволи в Німеччині видають відповідні органи, а не федеральний уряд ", - зазначив Альтмайер. При цьому міністр підкреслив, що німецький уряд "повністю і без сумніву візьме до уваги інтереси України".

На питання журналістів, чи змінить ставлення Німеччини до проекту Північний потік-2 дій Росії в Сирії, Альтмайер зазначив, що ці речі "не треба змішувати". "Ми дали чітко зрозуміти, що Росія відповідальна за ситуацію в Сирії і в Україні. Однак це не означає, що ми повинні створювати джерело напруги на нашому порозі. Імпорт газу з Росії тривав і під час "холодної війни" - і був надійним ", - підкреслив міністр. Нагадаємо, в кінці березня Німеччина дозволила будівництво Північного потоку-2. На початок квітня аналогічне рішення прийняла Фінляндія.