Регулятори ЄС закликали приготуватися до Brexit

Регулюючі органи Європейського союзу закликали банки, інвесторів і клієнтів прийняти "своєчасні заходи", щоб уникнути викликаного Brexit удару по похідним фінансовим інструментам і договорах страхуваннях.

Британія залишає склад ЄС в березні 2019 року, а угода по перехідному періоду до кінця 2020 р, про яку сторони домовилися в минулому місяці, офіційно не буде ратифіковано до жовтня або пізніше.

"Планування на випадок непередбачених обставин має враховувати своєчасні відповіді на всі потенційні проблеми, такі як безперервність контрактів і можливі переміщення", - йдеться в спільній доповіді банківських, страхових та ринкових регуляторів ЄС про ризики для фінансової системи.

У короткостроковій перспективі Brexit може вплинути на доступ домашніх господарств і підприємств ЄС до фінансових послуг, що надаються в Великобританії, і може вплинути на впевненість ринків.

Британські регулюючі органи заявили, що угода про транзитний періоді означає, що банки ЄС з філіями в Лондоні не повинні поспішати із заявкою на отримання нових ліцензій Великобританії до березня наступного року.

Банк Англії в свою чергу хоче, щоб регулятори ЄС відповідали взаємністю щодо британських кредиторів з клієнтами в ЄС, щоб уникнути масштабних переїздів, які зашкодять Лондону як фінансовому центру.