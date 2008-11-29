Полезный прием закрытия информации на сайте от индексации: по каким причинам это делается и каким образом

Чтобы какую-либо страницу конкретного web-ресурса увидели люди, она должна пройти процесс индексации. При этом поисковые роботы оценивают размещенный текст на сайте по разным показателям. Особая роль отводится уникальности статьи, плотности ключей и другим критериям, хотя на каждой интернет-площадке находится масса специальной/служебной информации.

Зачем закрывать статьи от индексации

Случаи, когда сайт закрывается от поисковых ботов полностью довольно редкие. Обычно мастера из https://www.infounion.com.ua выполняют это частично. Дело в том, что индексация любого ресурса является основой - SEO продвижения сайта. Закрытие всего контента, негативно скажется на трафике.

Как правило, от численности проиндексированных страниц зависит размер релевантного трафика. Но в консоли любого сайта присутствует большое число мусорной, вспомогательной и специальной информации, которую показывать для всеобщего обзора недопустимо.

По некоторым причинам от индексации сайт закрывается целенаправленно. К их разряду относится:

проведение технических работ;

изменение дизайна web-площадки.

смена ее структуры.

Варианты закрытия

Чтобы спрятать какую-либо информацию от поисковых ботов веб-мастерами используется пара вариантов c посредством изменения тега «meta». Также вносятся определенные исправления/дополнения в корневой файл (находящийся в корне) ресурса, имеющий название – robots.txt.

В первом случае в теле заголовочного тега <head> присутствует тег (robots) со значением «meta», где прописывается запрещающая индексацию информация для поисковых роботов. Вместе с этим они разрешают указать ботам запрет перехода по каким-нибудь ссылкам, имеющимся на сайте.

Для этого в код всех страниц проекта вносится изменения, которые выглядят так:

Короткий вариант - <meta name=”robots” content=”nofollow, noindex”> Полностью это прописывается так – <meta name=”robots” content=nofollow, noindex>.

Напомним все это нужно разместить между открывающим и соответственно закрывающим тегом <head>.

Второй вариант предусматривает внесение изменений, создания определенных правил для всех или отдельно-взятой поисковой системы. Следствием этого будет выполняться запрет индексации каталогов либо части страниц на конкретном ресурсе. Правила могут применяться для всех либо отдельно-взятых поисковых систем, запрещающие индексацию. Тут нужно написать или - User-agent: Yandex Disallow: /

Либо вместо Yandex поставить звездочку – (*). Таким образом, будет закрыта индексация для всех систем и поисковых ботов.