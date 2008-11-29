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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Кто может предложить кредиты без процентов
Одним из пугающих моментов для многих граждан, которые столкнулись с острой необходимостью получить кредитные средства на тот или иной срок, это процентные ставки. Никто не хочет переплачивать лишние деньги, поэтому вопрос о возможности беспроцентного использования заемных денег всегда очень интересен для украинцев. Вы можете перейти на сайт и ознакомится с более подробными условиями получения выгодного кредита без переплаты. Очень часто реклама гласит о нулевых ставках, но на деле оказывается, что они далеко не нулевые, а информация подана специально, чтобы привлечь клиентов. Где же действительно можно получить кредит под 0%?
Нулевая процентная ставка по кредиты в банке
Обычно в банковские организации обращаются за продолжительным кредитом, не на неделю, и даже не на месяц, поэтому и процентная ставка здесь вполне приемлемая. Однако ни один банк не будет оформлять беспроцентный кредит на длительный срок – в первую очередь, это не выгодно самому финансовому учреждению. Но это не значит, что нельзя получить короткий заем на беспроцентной основе. Куда можно обратиться?
Иногда можно получить деньги в долг на основе нулевого процента и в других учреждениях, но так намного более сложные условия, с которыми нужно тщательно ознакомиться. Нужны подробные данные? Их можно найти на странице www.kredit-ok.com/kredit-bez-protsentov/ - здесь есть вся информация о ставке 0% по кредиту.
Процентная ставка 0% в микрофинансовой организации
С каждым годом появляются все новые микрофинансовые компании на рынке Украины, которые готовы предложить максимально комфортные условия для привлечения клиентов. Одним из таких условий является и минимальная процентная ставка по кредиту. Самая распространенная акция среди МФО – это кредит без процентов для новых клиентов. Проверенные компании, которые предлагают такие условия, можно найти на сайте https://www.kredit-ok.com/. Почему многие выбирают именно МФО?
Каждый в праве выбрать тот способ оформления кредита без процентов, который считает наиболее удобным и подходящим для себя.
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