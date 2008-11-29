Кто может предложить кредиты без процентов

Одним из пугающих моментов для многих граждан, которые столкнулись с острой необходимостью получить кредитные средства на тот или иной срок, это процентные ставки. Никто не хочет переплачивать лишние деньги, поэтому вопрос о возможности беспроцентного использования заемных денег всегда очень интересен для украинцев. Вы можете перейти на сайт и ознакомится с более подробными условиями получения выгодного кредита без переплаты. Очень часто реклама гласит о нулевых ставках, но на деле оказывается, что они далеко не нулевые, а информация подана специально, чтобы привлечь клиентов. Где же действительно можно получить кредит под 0%?

Нулевая процентная ставка по кредиты в банке

Обычно в банковские организации обращаются за продолжительным кредитом, не на неделю, и даже не на месяц, поэтому и процентная ставка здесь вполне приемлемая. Однако ни один банк не будет оформлять беспроцентный кредит на длительный срок – в первую очередь, это не выгодно самому финансовому учреждению. Но это не значит, что нельзя получить короткий заем на беспроцентной основе. Куда можно обратиться?

В Приват Банке можно оформить кредит на пятьдесят пять дней под ноль процентов, при условии, что за этот срок он будет полностью погашен. При согласии на получение золотой карты банка сумма займа может достигать пятидесяти тысяч, в противном случае – не более двадцати пяти. В Альфа Банке максимальная сумма кредита до двухсот тысяч гривен, но для новых клиентов обычно предлагаются меньшие суммы. Оформить займ можно в отделении банка или в режиме онлайн. Если вы погасите свой долг за пятьдесят пять дней, то никаких процентных ставок начислено не будет. Кредит банк «Днипро» вошел в тройку лидеров по беспроцентному кредитованию, он предлагает аналогичную сумму и срок займа, как Альфа Банк. Сейчас популярность «Днипро» значительно выросла, ввиду столь лояльных условий.

Иногда можно получить деньги в долг на основе нулевого процента и в других учреждениях, но так намного более сложные условия, с которыми нужно тщательно ознакомиться. Нужны подробные данные? Их можно найти на странице www.kredit-ok.com/kredit-bez-protsentov/ - здесь есть вся информация о ставке 0% по кредиту.

Процентная ставка 0% в микрофинансовой организации

С каждым годом появляются все новые микрофинансовые компании на рынке Украины, которые готовы предложить максимально комфортные условия для привлечения клиентов. Одним из таких условий является и минимальная процентная ставка по кредиту. Самая распространенная акция среди МФО – это кредит без процентов для новых клиентов. Проверенные компании, которые предлагают такие условия, можно найти на сайте https://www.kredit-ok.com/. Почему многие выбирают именно МФО?

Есть возможность получить деньги в кредит без процентов даже без справок о доходе или официальном трудоустройстве, в то время как банк вряд ли согласиться обслуживать клиента, у которого нет никаких документов, кроме идентификационного кода и паспорта;

Оформление происходит через сеть интернет – не надо никуда ехать, достаточно зайти на официальный сайт микрофинансовой компании, и заполнить все необходимые поля регистрационной формы, прикрепить фото кода и паспорта, а так же верифицировать свою карточку;

Большинство МФО проводят акции для постоянных клиентов, которые тоже позволяют получить кредит без процентных начислений. Это и использование промокодов, и различные предпраздничные розыгрыши и конкурсы. Достаточно подписаться на рассылку компании, и вы всегда будете в курсе того, что предлагает ваш финансовый партнер.

Каждый в праве выбрать тот способ оформления кредита без процентов, который считает наиболее удобным и подходящим для себя.