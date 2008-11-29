Чехол с именем – заявите миру о себе

Всемирно известные компании в последние несколько лет выпускают, по большей части, смартфоны с сенсорным экраном. Причем их размеры колеблются от очень скромных до практически «лопат», которыми сложно пользоваться при помощи пальцев одной ладони. У каждого второго сейчас в кармане гаджет с диагональю от пяти до семи дюймов, и они могут быть похожи, как две капли воды, если положить их рядом. В таких условиях, как никогда, важна персонализация смартфона, иначе он рискует случайно «уйти» не со своим хозяином.

Что в имени тебе

Особенно это актуально для фанатов популярных нынче Apple или Samsung, которые гонятся за новинками, массово покупают одинаковые флагманы и в результате могут легко перепутать аппараты друг с другом. Чтобы за долю секунды выделить свой смартфон из толпы окружающих его гаджетов, достаточно пометить его при помощи яркого и персонализированного чехла. В этой связи наилучшим решением будет заказать чехол с именем в Кейслаб.

Именной аксессуар решит сразу несколько проблем. Прежде всего, он четко даст понять окружающим, что гаджет принадлежит конкретному человеку. А во-вторых, это надежная защита для аппарата, ведь сенсорные смартфоны могут похвастаться многими достоинствами, но устойчивость к ударам обычно не входит в их число. На сайте https://www.caselab.ua вы можете найти роскошный чехол для своего телефона, благодаря чему он не только прослужит дольше, но и не потеряется «в толпе».

Конструктор чехлов: инструкция по созданию

Перечень имен с годами расширяется, и все чаще стандартным вариантам вроде Саши или Миши родители предпочитают нечто более оригинальное. Вряд ли в среднестатистическом магазине получится найти чехол с именами Аурелия или Владилен, но на сайте Caselab их легко можно создать при помощи специального конструктора. Для этого нужно сделать четыре простых шага:

1. Укажите бренд и модель телефона. На сайте представлены чехлы для пары десятков популярных брендов из Америки, Китая, Южной Кореи, Японии и других стран. Главное, точно указать модель, чтобы отверстия на чехле соответствовали камере, вспышке и динамикам.

2. Напишите имя. Впрочем, тут конструктор вас не ограничивает: допускается имя, прозвище, любимое сочетание символов или «горячих» клавиш, короткие пословицы и поговорки на любом языке. После выбора надписи сбоку появляется внешний вид чехла, и становится понятно, насколько хорошо она на нем смотрится.

3. Фон и цвет надписи. На сайте предлагаются десятки цветовых решений как для фона, так и для надписи, но вы вполне можете выбрать свой вариант и загрузить фоновое изображение с компьютера.

4. Оформить заказ. После заполнения всех полей вы выходите на финишную прямую, где указываете город и номер почтового отделения службы доставки.