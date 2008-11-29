На заміну пестицидів: нова РНК-вакцина захистить рослини від патогенів

Нова вакцина екологічно безпечна, нетоксична і біорозкладна, до того ж вона не вносить ніяких змін в ДНК своїх "підзахисних".

Сучасні методи захисту рослин від шкідників і способи "зміцнення їх імунітету" залишають бажати кращого. В основному в цих цілях застосовуються пестициди та інсектициди, які можуть згубно впливати на здоров'я людей, а також завдавати шкоди цілим екосистемам. Особливо турбує фахівців використання хімікатів для обробки зернових та інших сільськогосподарських культур, які люди вживають в їжу.

Тому дослідники розробляють принципово нові системи захисту від різного роду впливів. Так, фінські вчені з Гельсінського університету об'єдналися з колегами з Національного центру наукових досліджень Франції, щоб створити екологічно безпечну вакцину, яка вбереже рослини від хвороб і шкідників.

У прес-релізі автори уточнюють, що розробили РНК-вакцину, яка розпорошується на листя. За захист рослин в даному випадку будуть відповідати дволанцюжкові молекули РНК (dsRNA, структурно вони дуже схожі на нитки ДНК), які по суті всмоктуються листям після розпилення.

Вакцина запускає механізм, відомий як інтерференція РНК. Це вроджений захисний механізм рослин, тварин, який допомагає протистояти патогенам.

В даному випадку вакцина, як відзначають автори, може бути націлена на конкретний патоген. Для цього потрібно використовувати фрагменти РНК, відповідні гену, який необхідно "вимкнути", тобто придушити його експресію.

Тобто молекули РНК ніяк не вплинуть на експресію генів самої рослини; вони будуть націлені лише на протистояння хвороби. Рослина "запам'ятає" фрагмент патогенної РНК і в разі справжньої атаки зуміє його розпізнати і влаштувати "саботаж": при придушенні експресії генів будуть вироблятися відповідні білки, чому вірус, чи бактерія загине.

При цьому шкоди навколишньому середовищу, запилювачам або людям, що вживають рослини в їжу, не буде: молекули РНК мають природне походження, до того ж швидко розкладаються. Великим плюсом є і те, що ніяких генетичних змін в самій рослині не відбувається.

Дослідники окремо розповіли про методику виробництва нової РНК-вакцини.

"Молекули двухцепочечной РНК створюють для лікування і в дослідницьких цілях і отримують шляхом хімічного синтезу, але такі методи виробництва є неефективними і дорогими", - відзначає співавтор роботи Minna Poranen.

Тому її команда розробила новий метод виробництва дволанцюжкових молекул РНК. В його основу лягла ампліфікація РНК бактеріофагів - вірусів, які вибірково вражають бактеріальні клітини. Продукування потрібних послідовностей РНК відбувається саме в них. Іншими словами, вони представляють собою свого роду природні фабрики з виробництва матеріалу для вакцини.

Рішення начебто знайдено, але спрогнозувати, коли новий засіб стане доступним на ринку, поки складно. Справа в тому, що використання таких методів виробництва повинно регулюватися на законодавчому рівні, а відповідної бази поки не існує.

Проте захисні засоби такого роду здаються фахівцям найбільш перспективними, недарма схожий РНК-спрей представили в 2017 році і австралійці. Їх розробка допоможе фермерам прискорювати дозрівання і підвищувати харчову цінність врожаю.

Тим часом для лікування людей від грипу фахівці створили ДНК-вакцину, здатну подолати будь-який штам цього вірусу.