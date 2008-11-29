Глобальний світовий борг досяг рекордних $ 237 трлн

У червні минулого року повідомлялося, що згідно з даними Інституту міжнародних фінансів, який відомий своїми періодичними звітами, узагальнюючими статистику щодо глобального левериджу, на кінець 2016 р в період так званого "скоординованого зростання", обсяг світового боргу побив новий рекордний максимум в $ 217 трлн, що склало більше 327% від світового ВВП і виявилося на $ 50 трлн вище рівня, зазначеного за останнє десятиліття.

Шість місяців потому, 4 січня 2018 р IIF опублікував черговий аналіз ситуації навколо глобального боргу, в якому говорилося, що глобальний борг зріс до рекордних $ 233 трлн у кінці III кварталу 2017 г. При цьому $ 63 трлн відноситься до державного сектору, $ 58 трлн - до фінансового, $ 68 трлн - до нефінансового, $ 44 трлн - до сектору домогосподарств.

В цілому за 9 місяців борг зріс на $ 16 трлн.

Тепер, згідно з останніми щоквартальним даними, IIF виявив, що в останньому кварталі глобальний борг зріс ще на $ 4 трлн до рекордних $ 237 трлн у IV кварталі 2017 року і виявився більш ніж на $ 70 трлн вище, ніж 10 років тому, приблизно на $ 20 трлн вище , ніж в 2017 р

У звіті IIF, в якому також наводяться дані від МВФ і БМР, встановлено, що частка глобального боргу залишається значно вище 300% від світового ВВП, а коефіцієнт борг / ВВП на зрілих ринках зараз становить 382%. Це число було трохи нижче останніх рівнів, оскільки посилення зростання ВВП на зрілих ринках допомогло знизити співвідношення боргу до ВВП.

Однак це було компенсовано зростанням заборгованості на ринках, що розвиваються, де загальний коефіцієнт борг / ВВП зараз значно перевищує 200%.

Гарна новина полягає в тому, що на консолідованій основі коефіцієнт глобальний борг / ВВП падає п'ятий квартал поспіль, так як глобальне зростання прискорилося.

Зараз коефіцієнт становить близько 317,8%, що на 4% нижче, ніж при останньому максимумі в Q43 2016. Безумовно, навіть скромне зниження темпів зростання ВВП, не кажучи вже про скорочення, негайно відправить цей коефіцієнт на нові максимуми.

Отже, хто винен в цьому безпрецедентному зростанні заборгованості? Звичайно, центробанки.

"Низькі глобальні ставки продовжують підтримувати безпрецедентні рівні заборгованості", - заявили офіційні особи з IIF.

Як наголошується в звіті, на зрілих ринках борг домогосподарств у відсотках від ВВП досяг рекордних максимумів в Бельгії, Канаді, Франції, Люксембурзі, Норвегії, Швеції та Швейцарії. Це, як зазначає Bloomberg, тривожний сигнал, враховуючи, що процентні ставки починають рости у всьому світі. Ірландія та Італія є єдиними великими країнами, в яких частка домогосподарств у відсотках від ВВП нижче 50%.

Представники IIF також підкреслили, що слабкий долар США "приховав довгострокові проблеми стійкості боргу, особливо на ринках, що розвиваються". Скорочення коефіцієнта борг / ВВП почалося головним чином на розвинених ринках, таких як США і Західна Європа, але потім стало загальною тенденцією в 36 з 49 країн згідно з результатами опитування, що відображає падіння співвідношення боргу до ВВП.

Що стосується країн з ринком, що формується, в Південній Кореї співвідношення боргу домогосподарств до ВВП наближається до паритету на рівні 94,6%.

Також в доповіді було встановлено, що держборг США становить 99% від ВВП. З урахуванням того, що США очікують рекордний рівень дефіциту бюджету в розмірі $ 1 трлн до 2020 року згідно з останнім прогнозом CBO, коефіцієнт боргу / ВВП в США подолає 100% в найближчі кілька місяців.