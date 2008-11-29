У МЗС пообіцяли українцям ще один безвіз

Географія безвізових країн для українців розширюється. Після Уругваю і Перу українська сторона досягла домовленостей з Колумбією про завершення формальностей з питання скасування візових вимог для громадян двох країн.

Про це повідомив заступник директора ДКС МЗС України - начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич, передає УНН.

"13 квітня 2018 року директор департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев в рамках візиту до Латинської Америки з метою реалізації завдань Президента України щодо розширення географії безвізу для громадян України провів цільову зустріч з директором з консульських і міграційних питань МЗС Колумбії Лус Стелою Портільо і директором департаменту Європи зовнішньополітичного відомства зазначеної країни Хуаном Гільєрмо Кастро.

Сторонами констатовано необхідність активізації зусиль, спрямованих на підписання найближчим часом двосторонньої угоди про скасування візових вимог для громадян України та Колумбії ", - зазначив він.

За його словами, сторонами була досягнута домовленість про надання максимального сприяння завершенню відповідних формальностей.