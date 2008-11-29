Асоціація України з ЄС: коли і менше половини виконаного - успіх

Гройсман провалив план реформ передбачений Угодою про асоціацію. В уряді України констатують: виконано менше половини завдань по імплементації угоди про асоціацію з ЄС.

Однак процес пішов трохи швидше. Експерти закликають не мати завищених очікувань від української бюрократії.

Починаючи з 2017 року Україна прискорила виконання своїх зобов'язань за угодою про асоціацію з ЄС. Такі головні результати опублікованого днями урядового звіту. Разом з тим, темпи виконання українською владою свого "домашнього завдання" залишаються скромними - 41 відсоток від запланованого. Звіт був підготовлений чиновниками спільно з експертами проекту Європейського Союзу "Аssociation4U". У ньому зафіксовано прогрес, досягнутий в 24 різних сферах - від безпеки до освіти - протягом минулого року.

Успіхи України в енергетиці, провал в охороні здоров'я

Незважаючи на загальний невисокий відсоток виконаної роботи, кілька сфер відрізняються відносно великим прогресом. У сфері освіти і фінансів зафіксовано навіть стовідсоткове виконання плану відповідно до угоди про асоціацію. Енергетика і гуманітарна політика отримали по 71 відсотку, підприємництво - 62 відсотки, а усунення технічних бар'єрів в торгівлі - 59 відсотків.

За словами виконавчого директора Українського центру європейської політики Любові Акуленко, мова йде перш за все про галузі з хорошим менеджментом і відсутністю передумов до опору змінам. Так, у фінансовій сфері це призвело до того, що план виконується завчасно. Дослідниця додає: високими темпами виконання угоди також відзначаються сфери пов'язані з експортом. Бізнес і чиновники тут прямо зацікавлені в якнайшвидшій гармонізації правил гри з ЄС.

"Але з цілком очевидних причин найбільше уваги прикуто до аутсайдерів", - додає Акуленко. Опитані DW експерти окремо відзначили: в сферах охорони здоров'я (4 відсотки виконаних завдань), транспорту (11 відсотків) і державних закупівель (22 відсотки) ситуація з виконанням угоди про асоціацію є найгіршою. Значні зауваження, також викликали митні питання і проблеми, пов'язані із захистом інтелектуальної власності, говорить Акуленко. "Фактично, у нас багато секторів виявилися не готовими до адаптації до європейських норм. Вони мають іншу філософію, вважають, що це дорого і не бачать глобального стимулу до змін", - зазначає дослідниця.

Найгірше працює Верховна Рада України

Крім різних галузей, звіт розглядав і те, наскільки ефективно над впровадженням Угоди про асоціацію працюють окремі владні інститути. Згідно з оцінкою чиновників і експертів, найгірше з цими завданнями працює парламент. Верховна Рада впоралася лише з 32 відсотками від запланованого на 2017 рік обсягу роботи. Уряд, однак, з 42 відсотками показав результат, близький до середнього. Ситуацію трохи рятують інші відомства, зібрані в звіті під загальною категорією "інші органи державної влади", адже їх показник становить 50 відсотків.

Для Акуленко поганий показник парламенту не є дивним. За її словами, Верховна Рада є місцем, де сконцентровані різні ділові інтереси. Відповідно, представники тих галузей, які не бачать для себе вигоди від впровадження Угоди про асоціацію, блокують або, щонайменше, не допомагають ухваленню відповідних законопроектів. Втім, заступник голови Стратегічної групи радників по підтримці реформ в Україні Павло Кухта додає: іноді проблеми в парламенті виникають не тільки через відсутність політичної волі або опір лобістів, а й через низьку якість законопроектів і концептуальних розбіжностей між депутатами. Втім, і він називає Верховну Раду, "найвужчим місцем" для проходження відповідних ініціатив.

"Виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС не можна вимірювати в цифрах, оскільки цей процес є досить складним і комплексним", - запевнила під час презентації звіту генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина. Втім, Акуленко відзначає саме наочна оцінка просування у виконанні угоди є вкрай необхідною. Вона впевнена - такий підхід дозволяє пояснювати пересічним українцям, що підписанням угоди справа не завершується, і надає можливість оцінювати тенденції, в тому числі і негативні.

За словами Кухти, сам факт того, що уряд підготував документ такої якості є позитивним сигналом. "Це не просто бюрократична писулька. Це свідчення того, що Україна почала системно підходити до питання виконання Угоди про асоціацію", - говорить експерт. За його словами, бажання бачити кращі цифри є цілком природним, але 41 відсоток виконаних завдань від амбіційного плану Угоди про асоціацію вже є значним досягненням для української бюрократії. "Це масштабні зміни у всіх сферах життя, а весь наш державний апарат створений так, щоб ніколи не мінятися", - пояснює Кухта.