Коли не можна пити воду?

Кожному, хто живе на нашій планеті відомо, що без води життя немає. Ми потребуємо її не менше, ніж повітрія, сон та їжу. І кількох днів неможливо прожити без її цілющої сили! Однак бувають ситуації, коли воду пити вкрай небажано.

Що це за ситуації і в чому небезпека споживання води?

1. Категорично не можна продовжувати пити воду, якщо ви вже багато її випили. Така ситуація трапляється не часто, але все ж буває. Слід уникати споживання надмірно великої кількості цілющої вологи. Цим можна собі нашкодити!

Однією з проблем зі здоров'ям, якому загрожує споживання великих обсягів рідини, є гіпонатріємія. Звичка багато пити стає причиною дисбалансу електролітів в людському організмі. У клітин тіла від перенасичення водою відбувається розбухання. Особлива небезпека в цьому випадку загрожує мозку. Є високий ризик його набрякання.

До гіпонатріємії особливо схильні спортсмени, які споживають багато рідини під час тренувань і після. Проблема стосується в першу чергу тих, хто вже має відхилення в роботі печінки, нирок або серця. Від рясного пиття виникає набряклість клітин, що викликає проблеми на кшталт нудоти, блювоти, судом. У рідкісних випадках можливий навіть летальний результат.

Навіть здоровій людині не слід перевищувати допустимі норми споживання питної води, щоб не зіткнутися з погіршенням стану здоров'я. Далеко не завжди варто дотримуватися правила випивати вісім склянок води на добу, краще прислухайтеся до свого організму і до порад грамотних лікарів.

2. Слід обмежити споживання води при «чистій» сечі. Щоб зрозуміти, чи не забагато ви п’єте, досить заглянути в унітаз. Кращим індикатором стану здоров'я і достатності споживання води є сеча, зокрема - її колір. В ідеалі він повинен нагадувати своїм відтінком лимонад. Це означає, що ви споживаєте оптимальну для вашого організму кількість води. Якщо колір сечі занадто світлий, що відрізняється блідо-жовтим відтінком, ви занадто багато п'єте! В цьому випадку слід зменшити споживання води. При занадто темному кольорі сечі - навпаки, збільшити, вашому організму рідини явно не вистачає.

3. Не можна вживати воду під час прийому їжі і відразу ж після нього. Дієтологи рекомендують пити воду натще, напередодні прийому їжі. Це допоможе знизити кількість калорій, які ви вживаєте. Слідуючи цій звичці, ви будете з'їдати менше, насичуватися швидше, оскільки рідина, випита перед цим, вже зайняла в шлунку частину місця.

Пиття під час прийому їжі вкрай небажано. Вода розбавить шлунковий сік, що негативно позначиться на процесах травлення. Звичка пити під час сніданку, обіду або вечері несе такі неприємні наслідки, як відчуття тяжкості, здуття, відрижка.

Не рекомендується пити відразу після прийому їжі. Рідина ще більше розтягне переповнений шлунок, буде гальмувати процеси травлення. Найкраще пити чай або інші напої через півгодини після того, як поїли. При вживанні сухої їжі можна робити невеликі глотки води, що допомагають зволожити ротову порожнину і усунути відчуття сухості.

4. Не можна пити в процесі інтенсивних спортивних тренувань. Крім гіпонатріємії, вживання води під час занять спортом може викликати й інші проблеми в плані здоров'я. Надлишок вологи загрожує набряками, проблемами у функціонуванні сечостатевої системи. Крім того, під час вступу великих об'ємів рідини серце під час тренувань відчуває додаткове навантаження. Це може бути небезпечним для тих, хто страждає від проблем в роботі серцево-судинної системи. Рекомендовано пити не більше півлітра рідини за годину до занять спортом. Під час самих занять допустимо лише кілька ковтків для зволоження ротової порожнини і усунення сухості в роті. Після занять спортом можна випити пару стаканів води для відновлення водного балансу.

5. Небажано багато пити перед сном. Крім необхідності бігати вночі в туалет, звичка пити на ніч чревата набряками - як внутрішніми, так і зовнішніми. Якщо не хочете бачити з ранку мішки під очима і опухле обличчя, візьміть собі за звичку пити протягом дня, випиваючи велику частину від добового обсягу споживання рідини в першій його половині. А перед відходом до нічного відпочинку робіть лише кілька ковтків в разі, якщо відчуваєте спрагу або вас мучить відчуття сухості в роті.

Як ви могли переконатися, не завжди більше означає краще. Це стосується і питного режиму. Не варто перевищувати рекомендованих норм споживання цілющої вологи, щоб завжди бути здоровим і красивим!