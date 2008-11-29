Типичные проблемы принтеров разных моделей

Все проблемы с принтером, независимо от бренда и модели, возникают вследствие ошибочных действий пользователя, либо исчерпания ресурса узлов и компонентов. Чаще всего в сервисный центр по ремонту принтеров Service 911 https://service911.com.ua/remont-i-czenyi/remont-printerov владельцы техники обращаются с такими жалобами:

Аппарат не запускается;

Не производит печать;

Появились громкие посторонние звуки;

Тянет много, мнёт, не тянет бумаги;

Слишком светлое или тёмное отпечатанное изображение;

Полосы на бумаге;

Размытая печать.

Нередко причиной поломки принтера любой модели является банальное загрязнение механизма красящим составом, приводящее к выходу из строя различных деталей. Часть ошибок связана с повреждением или отсутствием программного драйвера. Мастера советуют проверить контакт USB-кабеля и даже попробовать заменить его на новый, переустановить драйвер, после чего устройство может начать работать правильно.

Матричный принтер

Самой распространённой причиной выхода из строя матричного принтера является неисправность головки для печати, произошедшая вследствие механического износа. К сожалению, сильно изношенный узел чаще всего восстановлению не подлежит.

Причиной плохой работы устройства может быть износ механизмов тракта прохождения бумаги, либо наличие посторонних предметов в нём.

Струйные модели

У струйных принтеров остановка в работе чаще всего возникает по причине высыхания печатающей головки. Принтер либо долгое время простаивал, либо каретка припарковалась неправильно. Если пользователь обратил внимание на засохшие дюзы картриджа, можно провести профилактику с помощью программных средств, открыв в драйвере позицию «Обслуживание».

Если после 3-4 запусков этой опции проблема остаётся, можно аккуратно почистить головку специальной жидкостью. А если и это не помогло, проблему быстро устранят в сервисном центре Service 911.

Лазерные модели