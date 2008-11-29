Аваков представив план по поверненню Донбасу

На думку міністра, повернення окупованих територій потрібно почати з окремих міст.

Глава МВС Арсен Аваков розробив план по поверненню окупованих територій Донбасу "Тактика дрібних кроків, яким аплодують всі". Про його основні кроки міністр розповів в інтерв'ю "Українській правді".

- Ми, українці, якщо говорити чесно, при поточному розвитку подій не можемо планувати військову операцію по поверненню окупованих територій без ризику повномасштабного зіткнення з армією РФ. Це факт, - заявив Аваков.

Одним з потенційно дієвих механізмів щодо повернення Донбасу Аваков вважає миротворчу місію. У його плані вона займає одне з ключових місць.

Взяти Горлівку або Новоазовський район

Аваков вважає неможливим реінтегрувати відразу всю територію окупованого Донбасу, тому пропонує, умовно, взяти спочатку окремо Горлівку або Новоазовський район.

- План такий: заходять миротворці і встають на кордоні умовного міста Горлівка або сільського Новоазовського району. Кордон з окупованою територією відразу беруть під контроль і "блакитні каски", і українські прикордонники. Всередину території, що повернулася в Україну заходять органи української юстиції та проводять вибори за нашим законом, - розповідає Аваков.

Далі, на думку міністра, необхідно сформувати перехідну адміністрацію. В звільнені міста повинна прийти центральна влада разом з українськими поліцейськими силами.

Прийняти закони про амністію і про колаборантів

План Авакова щодо повернення Донбасу включає в обов'язковому порядку прийняття двох законів - "Про амністію" та "Про колаборантів".

- Закон "Про амністію" повинен стосуватися абсолютно всіх, крім тих, у кого на руках кров, хто вбивав наших солдатів, брав участь у репресіях проти мирного населення. На них амністія не поширюється, вони в очах нашої держави - злочинці і повинні понести законне покарання, - каже Аваков.

Закон "Про колаборантів" стосується звичайних українців, які змушені жити і працювати на окупованих територіях. По суті він визначає, хто жертва окупаційного режиму, а хто співучасник.

- Суть дуже проста: нам треба визначити, яка ступінь згоди. Чи є ступінь твоєї співпраці з окупаційною владою критичною, або у тебе були такі обставини, що ти не заслуговуєш осуду, а в ряді випадків - незважаючи на дії - заслуговуєш громадського вибачення? Це дуже складне питання, воно стосується рівня компромісу всередині суспільства. Це життя наших людей в непростих умовах - і про це потрібно буде чесно говорити, - вважає міністр.

Встановити перехідний статус окупованих територій

Після звільнення територія Донбасу повинна буде відновлюватися випереджаючими темпами, вважає міністр.

- Тут бачиться можливість залучення міжнародних фондів. При цьому, я впевнений, Росія запропонує бути одним з донорів, але ми не повинні брати її гроші. Для перехідного періоду повинні бути отримані кошти за допомогою наших західних партнерів і державного бюджету, - каже міністр.

Аваков не виключає можливості спільного патрулювання міст Донбасу співробітниками МВС з місцевими представниками територіальних громад.

- Далі що відбувається? Далі починається відновлення інфраструктури та підвищення якості життя людей, які перебували в окупації. Прийшли, відновили подачу води, гарячої води, електроенергії, відновили нормальну школу, починаємо видавати нормальні українські паспорти, - продовжує міністр.

Поступово якість життя в Донбасі підвищиться і українці почнуть порівнювати життя "до" і "після" окупації.

- Після всього цього проста людина, якій дістало жити в резервації, починає порівнювати. Ми, зі свого боку, також порівнюємо - з умовною Горлівкою або Новоазовським районом. Вірю, не вірю? Пішло, не пішла? І якщо "вірю", то йде другий крок - цю ж саму процедуру повторюємо на наступних, сусідніх, умовно, п'яти районах. На скільки вистачає сил і довіри, - каже Аваков.

Далі, згідно з планом міністра, в Донбас почнуть повертатися переселенці, які зараз живуть в Києві та інших українських містах.

Рішення про втілення цього плану в життя має приймати суспільство, тобто, на думку Авакова, необхідно провести громадські слухання.