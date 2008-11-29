Выбираем новый мотоблок

Мотоблок – это универсальное оборудование для обработки земли, которое позволяет сделать работу максимально комфортной. Чаще всего приобретается для посадки и вскапывания растений, боронования, вспашки и окучивания. Причем реализовывать поставленные задачи можно на любой земле, ведь мощность бензиновых и дизельных двигателей не ограничивает пользователя.

У конструкции есть немало сходств с культиватором, а различий на практике всего несколько – производительность, многофункциональность и мощность.

Мотоблоки в интернет-магазине https://optoweek.com.ua/motobloki применяются в качестве мотопомпы, генератора, снегоуборщика, дровокола и для других целей. Выбор модели необходимо начинать с определения потребностей и агротехнических задач.

Weima

Техника из Китая стабильно показывает себя исключительно с положительной стороны. При невысокой стоимости, агрегат для вспашки участка гарантирует владельцам достижение идеального результата, надежность и долговечность. Наибольшей популярностью пользуется модель WM1100B-6, выделяющаяся на фоне аналогов благодаря следующим характеристикам:

небольшое потребление топлива (1 литр в час);

прекрасные показатели эффективности;

рекомендуется для обработки участков до 40 соток;

бака хватает более, чем на 5 часов активной деятельности;

максимальная глубина фрезерования достигает 30 см.

При необходимости вы сможете выбрать в представленном ассортименте магазина и другие модели, каждая из которых имеет свои уникальные преимущества.

Кентавр

Китайский бренд Кентавр получил немалую популярность из-за добротного качества, которое идеально сочетается с исключительной работоспособностью. Среди наиболее значимых достоинств выделяются:

повышенная мощность мотора;

надежные узлы;

совместимость со многими видами навесного оборудования;

доступная цена.

Чаще всего такие мотоблоки заказывают люди, которые особенно ценят комфорт и немалую скорость выполнения запланированных задач. Высокие показатели мощности мотора позволяют увеличивать производительность на 10-15% в отношении аналогичных моделей от большинства других производителей.

Forte

С 1991 года китайский производитель Forte создает спецтехнику различной сложности. Отличается простотой в использовании, надежностью и универсальностью для целого ряда задач. Несмотря на огромное разнообразие оборудования для культивации, следующие модели особенно востребованы на украинском рынке:

МД-121Е. Тяжелый мотоблок с большими возможностями, способная обрабатывать до 1 Га. Максимальная мощность 12 л.с., а активная фреза делает процесс обработки почвы значительно эффективнее. Использование дизтоплива обеспечивает дополнительную экономию и экологичность. МД-81. Мощный агрегат, способный выполнять любые работы. Рекомендованная рабочая площадь – 80 соток, топливного бака хватает на 5-6 часов. Основное ориентирование идет на обработку площади (захватывает 60-90 см), а не глубины (до 15 см).

Выбор между представленной техникой зависит от имеющихся потребностей. Если требуется лишь обрабатывать 15 см почвы без лишней спешки, то лучше выбирать первый вариант, а для повышенной производительности лучше ориентироваться на МД-81.

Iron-Angel

Голландская компания по праву является одним из лидеров в данном сегменте. Ведь именно сельскохозяйственная продукция из этой страны успешно реализуется во всем мире. По отзывам фермеров выделяются самые популярные модели:

GT1050. Классический вариант с максимальной мощностью всего 7,5 л.с. Общая масса составляет 80 кг, благодаря чему для использования не требуется тратить много сил. Оптимальная площадь обрабатываемой земли – 40 соток, причем бензиновый двигатель легко справится даже с самыми сложными грунтами. GT90 FAVORITE. По ряду параметров соответствует своему аналогу, но расширенный объем двигателя и дополнительная передача вперед, позволяют повысить удобство и эффективность работы.

Оба варианта просты в использовании и отличаются прекрасными показателями надежности.

Как не ошибиться при выборе техники

После того, как удастся определиться с подходящим брендом, следует рассмотреть уровень техники, на который можно ориентироваться. Всего существует 3 условные категории:

Легкие. На эти них традиционно устанавливается всего одна фреза, позволяющая рыхлить верхний слой почвы и удалять сорняки. Наиболее экономный вариант, который подходит для работы на участках до 20 соток. Средние. Универсальный вариант, который подходит для любых грунтов. Может использоваться в качестве легкого либо тяжелого аналога, хоть и с определенными ограничениями. Тяжелые. Подобные установки часто используются с навесным оборудованием различной сложности. Высокие показатели мощности практически не ограничивают рабочий процесс.

Выбор техники напрямую зависит от планируемых аграрных и земельных работ, а также важно всегда нужно смотреть на размер участка. При необходимости консультант в магазине Optoweek.com.ua подскажет оптимальный мотоблок, соответствующий вашим критериям.