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Выбираем новый мотоблок
Мотоблок – это универсальное оборудование для обработки земли, которое позволяет сделать работу максимально комфортной. Чаще всего приобретается для посадки и вскапывания растений, боронования, вспашки и окучивания. Причем реализовывать поставленные задачи можно на любой земле, ведь мощность бензиновых и дизельных двигателей не ограничивает пользователя.
У конструкции есть немало сходств с культиватором, а различий на практике всего несколько – производительность, многофункциональность и мощность.
Мотоблоки в интернет-магазине https://optoweek.com.ua/motobloki применяются в качестве мотопомпы, генератора, снегоуборщика, дровокола и для других целей. Выбор модели необходимо начинать с определения потребностей и агротехнических задач.
Weima
Техника из Китая стабильно показывает себя исключительно с положительной стороны. При невысокой стоимости, агрегат для вспашки участка гарантирует владельцам достижение идеального результата, надежность и долговечность. Наибольшей популярностью пользуется модель WM1100B-6, выделяющаяся на фоне аналогов благодаря следующим характеристикам:
При необходимости вы сможете выбрать в представленном ассортименте магазина и другие модели, каждая из которых имеет свои уникальные преимущества.
Кентавр
Китайский бренд Кентавр получил немалую популярность из-за добротного качества, которое идеально сочетается с исключительной работоспособностью. Среди наиболее значимых достоинств выделяются:
Чаще всего такие мотоблоки заказывают люди, которые особенно ценят комфорт и немалую скорость выполнения запланированных задач. Высокие показатели мощности мотора позволяют увеличивать производительность на 10-15% в отношении аналогичных моделей от большинства других производителей.
Forte
С 1991 года китайский производитель Forte создает спецтехнику различной сложности. Отличается простотой в использовании, надежностью и универсальностью для целого ряда задач. Несмотря на огромное разнообразие оборудования для культивации, следующие модели особенно востребованы на украинском рынке:
Выбор между представленной техникой зависит от имеющихся потребностей. Если требуется лишь обрабатывать 15 см почвы без лишней спешки, то лучше выбирать первый вариант, а для повышенной производительности лучше ориентироваться на МД-81.
Iron-Angel
Голландская компания по праву является одним из лидеров в данном сегменте. Ведь именно сельскохозяйственная продукция из этой страны успешно реализуется во всем мире. По отзывам фермеров выделяются самые популярные модели:
Оба варианта просты в использовании и отличаются прекрасными показателями надежности.
Как не ошибиться при выборе техники
После того, как удастся определиться с подходящим брендом, следует рассмотреть уровень техники, на который можно ориентироваться. Всего существует 3 условные категории:
Выбор техники напрямую зависит от планируемых аграрных и земельных работ, а также важно всегда нужно смотреть на размер участка. При необходимости консультант в магазине Optoweek.com.ua подскажет оптимальный мотоблок, соответствующий вашим критериям.
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