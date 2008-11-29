Коли можуть почати стягнення з Газпрому 2,6 млрд доларів

Процес стягнення може зайняти до півроку. НАК не виключає арешту російського газу в підземних сховищах ЄС.

НАК Нафтогаз України вже в квітні 2018 року може почати процес стягнення з ПАТ Газпром 2,6 млрд. доларів згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив головний комерційний директор НАК компанії Юрій Вітренко, повідомляє "Інтрефакс-Україна".

За його словами, процес стягнення може зайняти до півроку, в той же час Нафтогаз розраховує на сумлінне виконання Газпромом рішення арбітражу найближчим часом. При цьому Вітренко уточнив, що РФ поки що не подала апеляцію на рішення арбітражу по транзитному контракту.

З юридичної точки зору, навіть якщо б вони вже подали апеляцію, вона не зупиняє виконання рішення арбітражного трибуналу. Тобто вони повинні заплатити нам ці гроші, а потім чекати півтора року поки їх апеляція буде розглянута і прийнято відповідне рішення ", - представник НАК. Вітренко наголосив, що для стягнення боргу з Газпрому можливий арешт російського газу в підземних сховищах Європи або акцій оператора Північний потік в швейцарському суді.