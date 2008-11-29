Хороший контактный гриль по хорошей цене

Контактный прижимной гриль – это профессиональное тепловое оборудование, которое с легкостью и за короткое время справиться с процессами жарки или подогревом готовых блюд. Их целевое назначение заключается в прожаривании больших кусков мяса, бутербродов, сосисок, рыбных стейков и других продуктов, а также их разогреве с приданием румяной, хрустящей корочки. Ознакомится с ассортиментом и заказать оборудования можно в разделе https://food-equip.com.ua/shop/category/teplovoe-oborudovanie/gril-kontaktnyi-prizhimnoi интернет-магазина «Фуд-Эквип».

Особенно интересны такие агрегаты будут владельцам фаст-фуд бизнеса. Продукт кладется на поверхность гриля, закрывается крышкой и через 5 минут мы имеем золотистое, обжаренное блюдо, готовое к продаже. Примечательно, что при использовании аппарата для разогрева можно добиться вкуса и вида свежего блюда, даже для заранее заготовленных полуфабрикатов.

Выбираем прижимной гриль правильно

Перед тем, как посетить каталог https://food-equip.com.ua/, стоит определить несколько важных критериев такого приобретения:

Тип поверхности. Выбирается на основании продуктов, которые вы собираетесь готовить. Так, для мясных и рыбных стейков понадобиться рифленая поверхность. Материал изготовления контактных с блюдами поверхностей. Чугун – оптимальный выбор. Прочный и безопасный для здоровья. Число прижимных платин. Наличие 2 поверхностей значительно сократит время готовки. Материал каркаса оборудования. Оптимальный выбор – нержавеющая сталь. За ней легко ухаживать, а изделие долго не теряет первозданного вида. Наличие термостата позволит более тщательно контролировать температуру. Наличие или отсутствие пружины на крышке. Так. Если пружины нет, верхняя часть изделия будет давить на продукт, что не совсем подходит для реализации хот-догов и шаурмы, например.

Грили прижимные стали неотъемлемым атрибутом точек по продаже уличной еды, а также многих кафетериев и ресторанов. Наш ресурс предлагает надежные, мощные и энергоэффективные товары от ведущих производителей с мировым именем. К тому же, мы не ставим больших наценок, что позволяет приобрести качественное оборудование для заведений общепита недорого.

Внесите разнообразие в свое меню, предложив гостям вкусные и полезные блюда на гриле или же сделайте точку фаст-фуда еще популярнее за счет скорости подачи лакомств!