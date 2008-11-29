Саудівці мають намір зустрітися з Amazon, Apple, Google

Делегація з сотень саудитів, яка прибула з візитом в США, зустрінеться з керівниками Amazon, Apple, Google, Pfizer і інших компаній, оскільки вони полюють за іноземними інвестиціями, повідомляє Bloomberg.

Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Салман його команда проведуть від 18 до 19 днів в США, розповів в середу міністр торгівлі і інвестицій Саудівської Аравії Маджид бін Абдулла аль-Касаба. Після Вашингтона делегація відвідає Нью-Йорк, Бостон, Сієтл, Сан-Франциско, Лос-Анджелес і Х'юстон, сказав він.

Делегація також зустрінеться з представниками провідних банків, включаючи JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Goldman Sachs Group, Citigroup і Bank of America, сказав в інтерв'ю раніше в середу міністр фінансів Саудівської Аравії Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан.

"Ми упустили багато можливостей в минулому, - заявив аль-Касаба. - Ми не можемо дозволити собі втратити їх зараз".

Залучення іноземних інвестицій - ключ до реалізації плану принца Мухаммеда з реформування економіки королівства і зниження залежності від нафти.

У середу Мухаммед бен Салман зустрівся з керівництвом Boeing, Raytheon, Lockheed Martin і General Dynamics, випливає з прес-релізів посольства Саудівської Аравії у Вашингтоні. Повідомлялося, що "дискусія була зосереджена на спільних інтересах двох країн у розвитку технологій і розширення торговельних і ділових зв'язків".

План Мухаммеда бен Салмана "Бачення-2030" передбачає диверсифікацію економіки Саудівської Аравії, створення найбільшого в світі суверенного інвестфонду і скорочення залежності від вуглеводнів.

В рамках цієї стратегії державна нафтова компанія Саудівської Аравії Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) планує продати до 5% акцій в ході IPO.

Раніше видання The New York Times повідомило з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, що IPO Saudi Aramco, ймовірно, відбудеться в 2019 р незважаючи на те що планувалося провести розміщення акцій пізніше в 2018 р

Фондові біржі в Нью-Йорку і Лондоні вимагають для проведення IPO прозорості та захисту акціонерів. Тим часом, фінанси Aramco були прозорими.

Крім того, процес підготовки до IPO затягується через розбіжності з питання про вибір майданчика. Деякі саудівські чиновники, в тому числі наслідний принц, виступають за розміщення акцій на Нью-Йоркській фондовій біржі.