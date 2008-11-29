Як впливає на здоров'я зубів жувальна гумка?

Цукор - головний ворог здорових зубів, але і продукти без цукру можуть бути небезпечні, так як багато які з них містять кислоти, що руйнують зуби. Як щодо жувальної гумки? Вона корисна чи шкідлива?

Жувальна гумка може бути як вкрай шкідливою для здоров'я порожнини рота, так і корисною, і навіть дуже корисною. Все залежить від того, яка це гумка.

Звичайна жувальна гумка, в складі якої є цукор, може стати причиною розвитку карієсу зубів, якщо жувати її більш-менш регулярно.

Але численні наукові дослідження останніх десятиліть показують, що використання жувальної гумки без цукру стимулює вироблення дуже корисної для ротової порожнини слини.

Слина містить мінерали, які необхідні для підтримки здоров'я зубів. Саме на них впливають кислоти і бактерії, що мешкають в зубному нальоті. Вимивання мінералів із зубної емалі - процес, що передує розвитку карієсу.

На ринку чимало по-справжньому корисних для зубів продуктів, лідирують серед яких відомі бренди. Але сама по собі відсутність цукру в жувальній гумці ще не означає користі для зубів.

Цукор - їжа бактерій, що виробляють кислоту, яка руйнує зуби. Крім цього кислоти можуть бути доставлені до зубів харчовими продуктами, в тому числі - жувальною гумкою. Багато її різновидів містять кислоти, які входять до складу ароматизаторів і смакових добавок.

На думку дослідників з Університету Мельбурна, найбільш небезпечні жувальні гумки з ароматом або смаком лимона і лайма. Але м'ятний аромат вчені вважають практично нешкідливим.

Згідно австралійським стандартам, жувальна гумка - єдиний продукт, рекламуючи який можна згадувати про поліпшення здоров'я порожнини рота. Умова для цього - гумка повинна сприяти мінералізації зубів і нейтралізації кислот зубного нальоту. Таке можливо, якщо жувальна гумка, по-перше, не містить цукру, і, по-друге, встановлено, що її застосування не знижує водневий показник pH зубного нальоту нижче 5,7 протягом 30 хвилин після вживання.

Відсутність або наявність цукру - важливий критерій можливої користі жувальної гумки. Але не єдиний. На ринку можна зустріти функціональні продукти, посилені мінералами або агентами, які не тільки захищають від карієсу, але часом здатні відновлювати зуби на ранніх стадіях ураження.

Отриманий з молочного білка ремінералізуючий комплекс CPP-ACP (casein phosphopeptide-amorphous calcium phosphate complex), як показують результати досліджень, підвищує твердість розм'якшеної емалі і захищає зуби від карієсу і ерозії.

Зуби людей, які протягом двох років регулярно використовували жувальну гумку з таким комплексом, в меншій мірі уражені карієсом, ніж зазвичай. У контрольній групі виявлено безліч випадків, коли дрібні вогнища карієсу відновлювалися самі собою без додаткового лікування.

Крім того, CPP-ACP має антибактеріальні властивості. У людей, які використовували жувальну гумку з комплексом протягом трьох тижнів, відмічено статистично значиме зменшення кількості слинних стрептококів - бактерій, пов'язаних з карієсом.

Таким чином, жувальна гумка може бути відмінним інструментом, який допоможе зберегти зуби здоровими. Головне - зробити правильний вибір.