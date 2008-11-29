Китай повинен бути готовий до війни за Тайвань

Влада КНР "повинна бути готова до прямого військового зіткнення в Тайванській протоці". Про це заявили в виданні Glogal Times.

Адміністрація Трампа вживає заходів з офіційним визнанням Тайваню в якості окремої держави.

В середині березня 2018 року президент США Дональд Трамп дозволив американським чиновникам здійснювати візити на острів на офіційному рівні, а також приймати представників влади Тайваню в США в якості офіційних осіб.

Дані дії йдуть врозріз з принципом "одна країна - дві системи", яких дотримується Пекін щодо Гонконгу, Тайваню і Макао. У Global Times відзначають, що Китай може "чинити тиск на США" в ситуації навколо Корейського півострова, з ядерної проблеми Ірану, а також більш активно виступати проти США в таких міжнародних організаціях, як ООН. При цьому, як наголошується, "Китаю слід бути готовим до початку війни в Тайванській протоці"

"Китай повинен підготуватися до прямого військового зіткнення в Тайванській протоці. Необхідно чітко дати зрозуміти, що подальше зближення на офіційному рівні між США і Тайванем призведе до серйозних наслідків для Тайваню. Дане видання вже передбачало, що Китай може послати військові літаки і кораблі в Тайванську протоку .

Запобігання руху до незалежності Тайваню і просування об'єднання мирними способами можуть дорого обійтися - можливо, дорожче, ніж короткострокові втрати, які виникнуть від силового об'єднання. Помилково вважати, що мирне об'єднання буде гармонійним і щасливим процесом. Влада Тайваню змінить свою політику тільки тоді, коли у них не залишиться іншого вибору. Сила значить більше, ніж квіти на шляху до мирного возз'єднання.

Варто відзначити, що англомовна версія Glogal Time, що входить до складу провідного видання Китаю "Женьмінь жибао", відрізняється досить різкою риторикою. Головний редактор Global Times Ху Сицзінь в своєму інтерв'ю прокоментував плани адміністрації Трампа (вже реалізовані в підписаному меморандумі) з приводу застосування імпортних мит до Китаю.