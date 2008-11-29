Швидке зростання створює ризики для світової економіки

Світова економіка зростає занадто швидко, що створює ризики.

Глави фінансових відомств і центробанків країн G20 зустрінуться наступного тижня в Буенос-Айресі на тлі самого широкого і сильного економічного підйому з 2011 р При цьому зниження податків в США забезпечить додатковий стимул для зростання.

Ключові питання для регуляторів та інвесторів полягають в тому, наскільки швидко може рости світова економіка і чи хочуть вони цього, якщо перегрів означає, що за інфляційним бумом піде ще один спад.

Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) підвищила прогноз зростання світової економіки на 2018 і 2019 роки. до 3,9% (максимум з 2011 р). За підсумками 2017 р світова економіка зросла на 3,7%.

Темпи глобального зростання становили чи перевищували 3,9% лише 8 разів з 1990 р. HSBC Holdings Plc зазначає, що кожен синхронізований підйом з тих пір віщував різкий шок. У 2007 р темпи зростання досягли пікового рівня 5,6%, після цього сталася фінансова криза.

"Коли багато країн сильно зростають, світова економіка знаходиться в найбільш вразливому становищі через підвищених процентних ставок і фінансових ризиків", - попередив старший економічний радник в HSBC Стівен Кінг.

Уже з'являються ознаки того, що починає формуватися знижувальний тренд. Федеральна резервна система США та інші центробанки посилюють грошово-кредитну політику. Китай обмежує запозичення. Президент США Дональд Трамп вводить мита на імпорт. Citigroup Inc. підрахував, що дані в великих економіках зараз відстають від прогнозів в найбільшій мірі з вересня, а індикатори довіри в обробній промисловості знижуються, хоча і залишаються на дуже високих рівнях.

"Не дивлячись на те що сонце все ще світить в світовій економіці, на горизонті більше хмар, - зазначила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард в повідомленні, адресованому політикам G20. - Подумайте про зростаючу стурбованість з приводу напруженості в торгівлі, недавньому сплеску волатильності на фінансових ринках і більш невизначеній геополітиці".

За оцінками ОЕСР, економіка США виросте на 2,9% в цьому році і на 2,8% в 2019 р Зниження податків додає 0,5-0,75 процентного пункту до прогнозу.

На цьому тлі ФРС, ймовірно, повинна буде підвищити процентні ставки чотири рази в цьому році, оскільки інфляція прискорилася, заявив Reuters виконуючий обов'язки головного економіста ОЕСР Альваро Перейра. Раніше організація чекала трьох підвищень в цьому році.

ОЕСР також відзначила, що світова економіка вразлива до загострення торгової напруженості, після того як президент США Дональд Трамп вирішив ввести мита на імпорт сталі та алюмінію.

"Ризики для зростання виглядають збалансованими в короткостроковій перспективі, але все більше зміщуються у бік пониження, оскільки позначається жорсткість політики і ростуть ризики корекції цін на активи", - попередив головний економіст по ринку BNP Paribas SA Пол Мортімер-Лі.

На його думку, питання полягає не в тому, "чи буде цей рік хорошим - тому що він, ймовірно, буде дуже хорошим, - а в тому, коли світова економіка сповільниться і за яких обставин".