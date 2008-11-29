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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Якість продуктів в Україні контролюватимуть по-новому
В Україні з 4 квітня почне працювати нова система контролю якості і безпеки харчових продуктів.
Про це повідомляється на офіційному сайті Кабміну, інформує news.eizvestia.com.
Україну включили в список з 16 країн, які постраждали через конфлікти, де відзначаються проблеми з достатніми обсягами продовольства.
Як зазначається, з цього дня набуває чинності закон «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корма, побічні продуктах тваринного походження, здоров'я і благополуччя тварин».
Новий документ створить умови для забезпечення якості та безпеки харчової продукції для споживачів і встановлює чіткі і прозорі процедури перевірок. Це дозволить звести до мінімуму корупційні ризики і посприяє розвитку чесної конкуренції.
У повідомленні підкреслюється, що підприємства будуть перевіряти в залежності від ступеня ризику для життя і здоров'я людей. Наприклад, в магазині, де продається упакована продукція тривалого зберігання, ризиків менше, ніж в магазині, де продається свіже м'ясо.
Також, за новим законом, інспектори Держспоживслужби здійснюватимуть перевірки згідно з актом перевірки. Цей документ повинен містити вичерпну інформацію про кількість питань для перевірки і повинен бути публічним.
За порушення нових правил передбачені штрафні санкції на суму до 70 тис. грн. в залежності від правопорушення. Якщо будуть виявлені фактори, що представляють загрозу для життя і здоров'я людини, інспектор зможе тимчасово призупинити виробництво або обіг товарів або кормів.
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