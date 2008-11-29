Найдавніша карельська сіль розповіла, що кисень поширювався по Землі як пожежа

Найдавніші в світі кристали кухонної солі, витягнуті з свердловини в Карелії, дали інформацію про склад атмосфери 2,3 мільярда років тому. Кількість кисню перевершилf найсміливіші очікування. Про досягнення розповідає наукова стаття, опублікована в журналі Science великою міжнародною науковою групою на чолі з Айво Лепланд (Aivo Lepland) з Геологічної служби Норвегії.

Атмосферу Землі наповнили киснем живі організми. Процес фотосинтезу поступово збагачував повітря цим газом, цілющим для сучасних організмів, але вбившим майже все тодішнє життя. Перші сліди кисню мають вік близько 2,5 мільярда років. Концентрація газу наростала повільно: тільки 1,9 мільярда років тому вона досягла 1%. У всякому разі, так вчені вважали досі. Однак кристали Галіт (мінеральної кухонної солі), витягнуті з земних надр на західних берегах Онезького озера, схоже, змусять фахівців переглянути свої погляди.

Кристали витягли з Онежської параметричної свердловини геологи Карельського наукового центру і Геологічної служби Норвегії. Глибина свердловини досягає 3,5 кілометрів, а її буріння було завершено в 2008 році.

Ці зразки неймовірно стародавні: попередній рекорд віку кристалів Галіт побитий з відривом на цілий мільярд років. Справа в тому, що цей мінерал взагалі погано зберігається, адже сіль легко розчиняється у воді. Однак в сухих гранітних надрах Карелії галит зберігся прекрасно.

Ці кристали - сіль первісних морів, і вони дають унікальну інформацію про склад атмосфери та океанської води в ті далекі епохи.

Вчених, звичайно, цікавила не сіль як така, а домішки. Найважливішим свідченням виявилося несподівано високий вміст сульфатів. Він вказує, що в морській воді була розчинена значна кількість кисню.

"Це найсильніше свідчення того, що стародавня морська вода, з якої ці копалини осаджувалися, мала високу концентрацію сульфатів, що досягає, як показують наші оцінки, щонайменше 30 відсотків сучасного значення, - пояснює Лепланд. - Це набагато вище, ніж вважалося раніше , і зажадає значного перегляду величини насичення киснем атмосфери й океану Землі два мільярди років тому ".

Виходить, що концентрація кисню в атмосфері Землі йшла набагато швидше, ніж думали фахівці.

"Це було більше схоже на пожежу", - зізнається співавтор дослідження Клара Блёттлер (Clara Blättler) з Прінстонського університету.