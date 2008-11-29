Советы при выборе торгового оборудования

Согласитесь, что грамотно спроектированный магазин с аккуратно выставленным и грамотно представленным на витринах товаром привлечёт гораздо большее число покупателей. Соответственно и прибыль зависит от этого напрямую. Наша компания занимается продажей любого торгового оборудования различной направленности и проектированием дизайна торговых площадей под ключ.

Причины, по которым стоит обратиться именно к нам:

мы самостоятельно занимаемся производством огромного количества товарных позиций, а также сотрудничаем с основными крупными производителями типового и нестандартного торгового оборудования.

проданным нами оборудованием было оснащено более тысячи магазинов разной направленности и площади.

наполненность каталогов любыми видами оборудования для оснащения магазинов и витрин, оперативная доставка.

Расскажем о наших услугах более подробно:

Проектирование вашей торговой площади под ключ. Наши специалисты давно работают в сфере "продающего дизайна" - оптимального размещения специального оборудования в торговом зале с целью лучшего охвата покупательской аудитории и более выгодного представления продаваемых вами товаров. Услуга составления проекта включает в себя замеры габаритных размеров вашей торговой точки или отдельного помещения ТЦ, визуализацию общего вида отдела с наложением на фотографию реально существующего места, схематичное отображение грядущей расстановки оборудования, а также внешний вид и изображение поставляемого оборудования (материалы, реклама и фурнитура).

Самостоятельное профессиональное изготовление любой мебели и оборудования под заказ. Наши мастера готовы проконсультировать вас по вопросам приобретения именно того оборудования, которое вам необходимо, без ненужных элементов и дополнительных наценок. Также мы спроектируем любые виды витринного оборудования для использования в нестандартных помещениях. По вашему запросу мы способны сделать всё. Также вы можете купить торговое оборудование у нас по низким ценам.

Работаем в комплексе - от заказа до установки. Наши менеджеры готовы сопровождать ваш заказ на любом этапе - от его формирования до окончательного выполнения. В любой момент вы можете уточнить на какой именно стадии находится выполнение вашей заявки и, при необходимости, лично проконтролировать производимые работы. Со своей стороны мы гарантируем строгий контроль качества производимого оборудования и сбора вашего заказа, а также установки в магазине.

Опыт работы - немного о нём. За время своей работы мы оснащали оборудованием и разрабатывали дизайн-проекты как для крупных торговых сетей, так и для небольших частных торговых точек. Именно такой опыт позволяет нам оперативно и качественно отреагировать на любой запрос с вашей стороны, будучи точно уверенными в том, что мы справимся с любыми требованиями заказчика.

Заказывая у нас, будьте уверены в том, что вы получите максимально качественные ответы на вопросы любого порядка – от оптимальной расстановки оборудования до специальных подставок под конфеты на кассовую стойку. Мы готовы ответить в любое время и для этого постоянно на связи с вами.