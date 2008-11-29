Україна живе на перекази українців з-за кордону

Сума грошових переказів українських трудових мігрантів на батьківщину в 2018 р збережеться на рівні минулого року - $ 9,3 млрд, заявив заступник глави Національного банку України Дмитро Сологуб.

Це в 4 рази більше суми прямих іноземних інвестицій в українську економіку і половина всіх міжнародних резервів Нацбанку України.

Суми, які переводять українці, що працюють за кордоном, також можна порівняти за обсягами кредитів МВФ і ЄС, які видавалися до 2017 р

У минулому році міжнародні донори припинили кредитувати Україну через повільні реформ і високу корупції.

Тому грошові перекази українців з-за кордону в країну залишаються основним джерелом для стабілізації платіжного балансу.

За рахунок переказів дефіцит поточного рахунку скоротився в 2017 і 2016 рр. на 1,6-2 ВВП%.

Нацбанк України визнає, що в 2015-2017 рр. оцінки обсягу переказів українців виявилися заниженими через низку факторів:

- По-перше, за ці роки Польща стала головною країною призначення для українських трудових мігрантів. Оскільки трудова міграція до Польщі має переважно короткостроковий сезонний характер, більшість мігрантів привозять зароблені кошти особисто (в гаманці). Такі заробітки не враховуються в офіційній статистиці.

- По-друге, заборона України на переказ через російські платіжні системи привів до того, що зароблені гроші в Росії українці самі привозять - мимо платіжних систем.

За оцінками НБУ, обсяг переказів з Польщі на Україну за офіційними і неофіційними каналами склав $ 1,350 млрд в 2017 р, а за даними Національного банку Польщі, ця сума була вище більш ніж в 2 рази - $ 3,123 млрд.

За даними НБУ, з Росії на Україну було вивезено близько $ 1,3 млрд, близько $ 500 млн з них - по офіційних каналах. Насправді ця сума в рази більше.