Cколько стоит открыть хороший шиномонтажный сервис

Благодаря тому, что сотни машин ежегодно меняют резину на своих колесах, шиномонтажный сервис может стать источником стабильного и прибыльного дохода. Также он не требует больших затрат и специальных разрешений.

Общий план

Открытие шиномонтажной мастерской проходит в несколько этапов:

Оформление документов;

Аренда помещения;

Закупка интерьерного и технического оборудования;

Поиск сотрудников.

Оформление документов

Перед открытием шиномонтажного сервиса следует зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Для этого необходимо обратиться в налоговую инспекцию с паспортом и ИНН(идентификационный код), где вы сможете оформить необходимые документы для занятия бизнесом. При этом желательно выбрать упрощенный тип налогообложения. После оформления нужно оплатить госпошлину в размере 400 гривен.

В течении 5 рабочих дней вам подготовят необходимый пакет документов для открытия собственного бизнеса.

Выбор помещения

Чтобы бизнес окупался, шиномонтажку следует разместить в месте большего скопления машин рядом с оживленными трассами, автостоянками, гипермаркетами, АЗС и пр. Идеально подойдет спальный район, где большинство автомобилей не приезжие, что обеспечит постоянных клиентов.

Помещение мастерской должно быть не менее 15 кв.м, оптимальный вариант 50 кв.м. Стоимость аренды составляет от 5000 до 10000 гривен в зависимости от города, района и площади. Как эконом вариант под шиномонтажку можно использовать свой гараж.

Шиномонтажная мастерская должна соответствовать требованиям СЕС (санитарно-эпидемиологическая станция) и пожарной инспекции:

Заземление не менее 2,5 кВт;

Наличие естественного освещения;

Отделка стен маслобензостойкими материалами;

Санузел;

Отопление в холодный период года(температура не должна быть ниже 18 градусов);

Отсутствие сквозняков.

Интерьерное и техническое оборудование для шиномонтажного сервиса

Первым делом необходимо приобрести стенд для шиномантажа, в чем поможет каталог с обширным выбором зарекомендовавшего себя инструмента. Также нужно купить стандартный набор технического оборудования (стоимость указанна в гривнах):

Балансировочный стенд – от 60000;

Шиномонтажный стенд – от 75000;

Подъемное оборудование – от 50000;

Вулканизатор – от 5000;

Расходные материалы – от 500;

Ванна для проверки колес – от 2500;

Набор ключей – 500;

Верстак – от 20000;

Пистолет для подкачки – от 200.

Все это можно взять в интернет-магазине «Эквинет». Заходите на страницу контакты и получите бесплатную консультацию менеджеров и специалистов сервисного отдела. Доставка оборудования производится по всем городам Украины.

Для нормальной работы и комфорта нужен минимальный набор мебели (стоимость указанна в гривнах):

Тумба для хранения документов – от 1250;

Письменный стол – от 1500;

Диван – от 7500.

Для экономии можно приобрести б/у оборудование, по объявлениям в интернете. Однако его качество гораздо ниже, что может привести к быстрому выходу такого оборудования из строя.

Техперсонал

Для обслуживания машины нужно как минимум 2 человека с образованием автомеханика, или хорошим навыком работы в этой области. Зарплата одного такого специалиста составляет в среднем 10000 гривен.

На первых порах, пока бизнес не начнет приносить достаточно прибыли, вы можете сами заниматься шиномантажем, наняв одного толкового помощника.

Итог

Общая сумма средств, для открытия шиномонтажного сервиса составляет 250000 гривен и включает в себя:

Оформление документов – 400;

Аренда помещения – от 5000;

Мебель – от 11000;

Техническое оборудование – от 214000;

Персонал (2 специалиста) – от 20000.

Делая из этого вывод можно прийти к заключению, что своя шиномонтажка это не слишком затратный и быстро окупаемый бизнес. Главное удачно выбрать место, грамотных специалистов и качественное оборудование.