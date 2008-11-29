Приватизація за рік поповнила держбюджет на 3,3 мільярда гривень

Фонд державного майна в минулому році перерахував до державного бюджету 5,36 млрд гривень.

Про це у себе в Facebook повідомив його голова Віталій Трубаров.

За його словами, з цієї суми 3,38 млрд гривень склали надходження від приватизації держмайна, які стали найбільшими за останні 5 років.

Крім того, 1,06 млрд гривень було отримано від здачі в оренду об'єктів держвласності.

Також перераховано дивідендів і частини чистого прибутку в сумі 0,93 млрд гривень.

Одним з найголовніших підсумків роботи ФДМ в минулому році Трубаров назвав підготовку закону про приватизацію, прийнятого парламентом у цьому році.

"Вважаю, що одним з головних підсумків роботи Фонду стала підготовка нової законодавчої бази для проведення приватизації за абсолютно новим принципом і підходом, що створило передумови успішних продажів об'єктів вже в цьому році", - зазначив він.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла закон № 7066 Про приватизацію державного та комунального майна.

Закон передбачає спрощення градації об'єктів приватизації - залишається тільки велика з вартістю активів понад 250 млн грн. і мала. Перелік об'єктів великої приватизації затверджує Кабмін за поданням Фонду державного майна України; малої приватизації - Фонд держмайна; комунальної власності - місцеві ради.

При цьому об'єкти малої приватизації мають намір продавати виключно на електронних аукціонах.

При доопрацюванні до другого читання в законопроекті розширили перелік об'єктів, які не можна приватизувати - до них віднесли державні медустанови і установи освіти.

До переліку тих, хто не може бути покупцем, додали держави, визнані Радою агресором і підконтрольних їй; юрособи, дані про бенефіциарних власників яких не розкриті; фізичні та юридичні особи, які перебувають під санкціями та ін.

Щоб контролювати здійснення приватизації, утворюється Спеціальна контрольна комісія Верховної Ради України з питань приватизації.

Відзначається, що органи приватизації повинні оприлюднити в ЗМІ дані про приватизаційні процеси.