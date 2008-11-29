У США створили прилад для видобутку води з повітря в посушливих місцях

Співробітники Массачусетського технологічного інституту розробили пристрій, який здатний добувати воду з повітря, вологість якого ледь перевищує 10 відсотків. Його тестували в посушливих районах Арізони, повідомляє Science Daily.

Добова температура повітря в зоні випробувань нового приладу змінювалася від 15 до 25 градусів, а вологість становила 30 відсотків. За день пристрою вдалося зібрати 250 грамів чистої води.

Прилади, які можуть збирати водяну пару з повітря і конденсувати їх, існують давно, проте до недавнього часу вони могли "працювати" тільки з повітрям, чия вологість перевищувала 50 відсотків. Крім того, для їх роботи потрібно багато енергії, новий пристрій в цьому плані є набагато більш економічним.

Коли почнеться масове виробництво цього приладу, поки невідомо.