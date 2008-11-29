Що таке сповідь в православному християнстві?

Сповідування і покаяння в гріхах, поряд з вінчанням і хрещенням, є одним з християнських таїнств. Але багато хто з тих, хто не слідує строго церковним канонам, мало що знають про нього.

Цей церковний обряд, хоч і є значущою, невід'ємною частиною християнського віросповідання, все ж нерідко уникається самими віруючими.

Значимість покаяння

Визнання своїх гріхів в храмі перед священнослужителем і щире, щире розкаяння в них під силу далеко не кожному. Найчастіше людині простіше носити на плечах вантаж своїх гріхів, ніж покаятися в них. Деякі виправдовують своє небажання сповідатися тим, що священику не під силу їм відпустити гріхи від імені Бога, а тільки молитвами «безпосередньо» можна вимолити боже прощення. Хоча Біблія і говорить про те, що Спаситель передав свою владу приймати покаяння і прощати гріхи своїм апостолам і всім священнослужителям.

Крім того, людина іноді не бажає сповідатися, оскільки знає, що не перестане здійснювати ті чи інші гріхи після, тому і потреби в постійному покаянні не бачить.

У християнства є на це відповідь: сповідь очищає душу, покаяння несе в собі благодатну силу для лікування душевних ран. Тому таїнство віросповідання необхідно, щоб змінити людину, очистити його помисли, змусити замислитися над своїм життям, своїми діяннями і, нарешті, примирити з Богом.

Відпущення гріхів

Говорячи про фактичну сторону питання, християнськими канонами пропонується здійснювати таїнство покаяння (сповідання) певну кількість разів на рік. І в першу чергу перед великими святами і значущими подіями.

Наприклад, вважається, що сповідатися потрібно обов'язково за деякий час до вінчання, хрещення дитини, перед причастям і т. д. Звичайно, ходити на сповідь до священика потрібно і тоді, коли відчувається необхідність, потреба в цьому. Без щирого бажання покаятися в гріхах, без каяття в їх скоєнні не буде ніякої користі від сповіді.

До слова, священик, в залежності від тяжкості скоєних лихих діянь, може або одразу відпустити гріхи, або призначити за них своєрідні «виправні роботи». На церковній термінології це називається покута. Вона може полягати в певних молитвах, дотримання посту або стримуванні своїх бажань - простіше кажучи, стриманості. Самі ж гріхи, крім цього, умовно діляться на три великі групи:

1. По-перше, гріхи проти Господа Бога, церкви і віри в цілому. Вони можуть виражатися в віддаленні від свого вірування, боговідступництві, блюзнірстві. Також грішний інтерес до іншої віри або ж до язичництва, окультизму і т. д.

2. Проти ближніх гріхом є непочитання батьків і старших, всілякі нечестиві помисли і почуття по відношенню до оточуючих: образа, ненависть, заздрість, осуд. Також до гріхів такого роду відносять злодійство та інше заподіяння шкоди іншим людям.

3. Окремо виділяється ряд гріхів проти себе самого. Все, що опоганює душу, вважається гріхом і вимагає каяття: брехня, в тому числі і лестощі, лінь, смуток, відчай, самобичування і так далі.

Подолання себе

Чимало віруючих бояться йти на сповідь, бо не знають, що собою являє цей обряд, як потрібно себе вести і що говорити. Складність полягає і в тому, що таїнство покаяння в православному християнстві має більш відкритий характер, ніж багатьом хотілося б. На противагу, наприклад, католицизму, де сповідь має чисто конфіденційний порядок і відбувається в закритих сповідальнях, православні християни сповідаються часто публічно, іноді сам на сам священикові (якщо заздалегідь з ним про це домовляться).

Але з іншого боку, відчувати сором під час сповіді цілком природно. Головне, пам'ятати, що це визнання своїх гріхів не перед священнослужителем, а перед божим посередником. Не має ніякого значення, що в момент здійснення таїнства покаяння про віруючу може подумати священик або оточуючі. Важливо лише те, що відбувається в цей момент у нього самого в душі.